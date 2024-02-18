NASA ищет добровольцев для участия в моделировании жизни на Марсе: кто может подать кандидатуру

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) открыло набор кандидатов для участия в проекте CHAPEA. Его целью является моделирование жизни на Марсе в течение года.

Вторая из трех наземных миссий начнётся весной 2025 года. OBOZ.UA собрал информацию об этом проекте.

Кандидаты от 30 до 55 лет должны владеть английским языком, не иметь вредных привычек и проблем со здоровьем, а также получить высшее образование в области STEM (наука, технологии, инженерия, математика) и иметь соответствующий профессиональный или научный опыт.

Участники проекта будут проживать в особой изолированной среде размером 158 кв. м на территории Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Работать они будут там же. На рабочей площадке будет имитироваться ряд проблем, с которыми могут столкнуться астронавты на Марсе, включая ограничение ресурсов, задержки в коммуникации и неисправность оборудования. Указывается, что объект оснащен технологией 3D-печати.

Претенденты на участие в миссии могут подавать заявки до 2 апреля 2024 года. В NASA отмечают, что члены проекта получат денежное вознаграждение.

Как сообщал OBOZ.UA, NASA намерено в скором будущем отправить на Красную планету самолет на солнечных батареях MAGGIE.

Ранее мы рассказывали о шести главных космических миссиях 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.