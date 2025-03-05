Избивали пожилых прохожих ради хайпа: в Ивано-Франковске суд вынес приговоры трем подросткам

В Ивано-Франковске суд вынес приговоры по делу трех подростков, которые нападали на пожилых людей и снимали их избиение на видео. Им назначили по два и три года пробационного надзора (будут отбывать наказание без изоляции от общества, то есть не в тюрьме).

Видео дня

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда. Подростков разоблачили в начале 2024 года.

С 20 января по 7 февраля 2024 года несовершеннолетние избили шесть человек в Ивано-Франковске, инциденты были зафиксированы во дворах жилых домов на улицах Химиков, Дорошенко и Сухомлинского.

В материалах дела говорится, что подростки распыляли в сторону пострадавшего вещество слезоточивого и раздражающего действия. Убедившись, что вокруг есть посторонние люди, наносили многочисленные удары ногами по голове и телу человеку, который лежал на земле и не сопротивлялся.

Один из ребят ударил в спину 81-летнюю пенсионерку, после чего она упала на землю. Тогда он брызнул женщине в лицо слезоточивым веществом и стал бить ногами в голову и туловище, снимая это на камеру своего телефона.

Внимание! Видео содержит кадры жестокости!

Все трое несовершеннолетних признали свою вину и рассказали, что делали это для того, чтобы поднять статистику в своих соцсетях и стать популярными. Судебный психиатр подтвердил, что у несовершеннолетних нет психических расстройств.

Суд постановил, что с ними будут проводить социально-воспитательные мероприятия. Также суд обязал подростков являться для регистрации в орган по пробации, сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске 3 марта 2024 задержали группу подростков, которая терроризировала местных жителей : они нападали на прохожих, жестоко избивали людей и запрыскивали из газовых баллончиков. Свои нападения злоумышленники снимали на видео и затем кичились "подвигами" в закрытых каналах.