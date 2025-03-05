В Киеве наблюдали поразительный весенний закат. Фото

В Киеве вечером в среду, 5 марта, наблюдался необычайно яркий закат. Садясь за горизонт, светило словно залило весеннее небо багровыми, розовыми и золотыми оттенками.

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Полюбоваться сказочным явлением перед наступлением сумерек могли киевляне в разных районах столицы, передает корреспондент OBOZ.UA. Закат сегодня наступил в 17:47.

Длина дня составила 11 часов 14 минут, длина ночи – 12 часов 46 минут, свидетельствуют данные портала meteocast.ua.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что в Киев уже пришла метеорологическая весна.

Начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает ноль градусов, что в пределах климатической нормы.

А метеорологическая зима в этом году стала самой короткой за всю историю метеонаблюдений.

По данным обсерватории, она началась 4 февраля и завершилась 27 февраля.

В целом метеорологическая зима длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей, за исключением зимы 2019-2020 годов, когда она вообще так и не наступила.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что до конца недели в Украине продержится теплая, почти апрельская погода. Днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, а местами и до +18 градусов. В четверг поднимется порывистый ветер, а ближайшее похолодание ожидается только с 14-15 марта.

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