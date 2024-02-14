Большую часть Европы скуют сильные морозы: ученые заговорили о 'климатическом коллапсе' с катастрофическими последствиями для мира

Коллапс в системе течений Атлантического океана, регулирующих глобальный климат, может произойти гораздо быстрее, чем предполагали ученые. Ученые подчеркивают, что это "плохая новость для климатической системы и человечества", ведь прекращение циркуляции этих течений может изменить погоду по всему миру, а для Европы последствия могут быть катастрофическими.

Однако ученые не могут предположить, насколько быстро это может произойти. Об этом сообщает Euronews.

Ученые разработали индикатор раннего предупреждения о нарушении атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) на основе компьютерной модели.

AMOC – это огромная система океанических течений, транспортирующая теплую воду, углерод и питательные вещества на север через Атлантический океан, где вода охлаждается и погружается в глубину. AMOC помогает распределять энергию по всей планете, перемещая тепло через океан как конвейер и регулируя наш климат.

Теплая вода, более соленая из-за испарения, течет поверхностью океана на север, удерживая Европу более мягкой, чем она была бы при других условиях. Когда эта вода охлаждается, она тонет, потому что высокая соленость увеличивает ее плотность. Затем она течет обратно в южное полушарие по дну океана.

Однако исследования прошлых эпизодов резкого похолодания в Европе за последние 100 000 лет показывают, что таяние ледяных покровов может ослабить AMOC из-за изменения солености и температуры.

Пресная вода снижает соленость и плотность воды на поверхности океана. Это означает, что меньшее количество поверхностной воды тонет, потенциально замедляя поток течения.

Переломный момент уже близко

Голландская команда использовала суперкомпьютер, чтобы провести точное моделирование и найти предупредительные признаки этого "переломного момента". Они обнаружили, что медленное снижение солености воды может привести к внезапному коллапсу менее чем за 100 лет.

Отмечено, что к этому моменту переломная точка AMOC была лишь "теоретической концепцией", и авторы исследования отмечают "удивительную" скорость, с которой происходил перелом в их моделировании.

Главный автор исследования Рене ван Вестен также отмечает, что пока недостаточно данных, чтобы сделать окончательные выводы о потенциальном будущем коллапсе AMOC. Для разработки четких временных рамок требуются дополнительные исследования, включая моделирование роста уровня углекислого газа и глобального потепления.

"Мы можем лишь сказать, что мы двигаемся к переломному моменту, и что крах AMOC возможен", – отметил Рене ван Вестен.

Если система течений действительно разрушится, то климатические последствия могут быть почти необратимыми для человечества. Это привело бы к серьезным глобальным климатическим изменениям, а страны Европы претерпела бы основной удар.

В некоторых частях Европы температура может снизиться вплоть до 30 градусов. В среднем модель предусматривает охлаждение на 10 ° C в Лондоне и на 15 ° C в Бергене.

Авторы отчета утверждают, что "нет реалистичных адаптационных мер, которые могут справиться с столь быстрыми изменениями температуры".

Температуры на южном полушарии также поднимутся вместе с изменениями влажности и сезонными колебаниями в тропических лесах Амазонки.

Это также может привести к уменьшению осадков и повышению уровня моря на один метр в прибрежных районах Европы, что приведет к затоплению многих прибрежных городов.

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