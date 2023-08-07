Молния впервые создала на Земле минерал, который раньше обнаруживали только в космосе

Грозы, которые участились и стали более интенсивными из-за изменения климата, порой приводят к весьма неожиданным результатам. Так удар молнии создал на Земле совершенно новый фосфорный минерал, похожий на тот, который ранее находили только на метеоритах и в космосе. По крайней мере, это первый известный науке образец, появление которого было зафиксировано на нашей планете.

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О невероятной находке рассказало издание Talker. Исследователи предполагают, что удары молнии, подобные тому, который создал это соединение, могли привести к образованию химических веществ, которые положили начало жизни на Земле.

Нашли минерал на месте попадания разряда в дерево в городе Нью-Пойнт-Ричи (Флорида, США). В результате там образовался фульгурит – кусок спеченной породы (камень, грунт, песок и т.д.), который еще называют окаменевшей молнией. Его обнаружили владельцы земельного участка и передали для исследования ученым.

Профессор Мэтью Пасек из Университета Южной Флориды (USF), изучивший фульгурит, сообщил, что найденный в нем минерал никогда еще не встречался в естественных условиях на Земле. "Минаралы, похожие на него, можно найти в метеоритах и космосе, но мы никогда нигде не видели именно этот материал", – рассказал он.

По словам геолога, когда молния попадает в дерево, обычно земля под ним взрывается, а трава умирает, от чего формируется "шрам" из запеченной породы и находящегося вокруг песка.

Пасек исследовал фульгурит вместе с Лукой Бинди, профессором минералогии и кристаллографии Флорентийского университета в Италии. Результаты своей работы они опубликовали и в журнале Communications Earth & Environment.

Сферой интересов ученых являются минералы с содержанием фосфора, особенно образовавшиеся в результате удара молнии. Так они пробуют лучше понять природу и последствия высокоэнергетических явлений.

Во влажной среде, например, как в климате Флориде, железо часто накапливается и покрывает корни деревьев. Когда молния ударила в одно из них, разряд не только расплавил этот металл, но и сжег природный углерод, содержащийся в древесине. Два элемента привели к химической реакции, в результате которой образовался фульгурит, похожий на металлический "шар". А в его середине оказалось красочное, похожее на кристалл вещество, которое раньше не находили на Земле.

Когда выпускник USF, геолог доктор Тянь Фэн попытался воспроизвести минерал в лабораторных условиях, он потерпел неудачу. Это указывает на то, что материал, скорее всего, быстро образуется при определенных условиях и при очень длительном нагревании превратится в минерал, обнаруженный в метеоритах.

По словам доктора Фена, предварительные исследования обнаружили, что превращение фосфатов под действием молнии было распространенным явлением на ранней Земле. "Однако на Земле существует проблема с экологическим резервуаром фосфита, из-за которого эти твердые фосфитовые материалы трудно восстановить", – объяснил ученый. Он также добавил, что это исследование может доказать, что другие формы восстановленных минералов вероятны, и многие могли иметь важное значение для развития жизни на Земле.

Между тем, профессора Пасек и Бинди намерены продолжить изучение полученного материала, чтобы определить, можно ли называть его минералом и как представлять его в дальнейшем научному сообществу.

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