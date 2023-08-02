Подо льдом Антарктиды обнаружили скрытую угрозу: какая катастрофа светит человечеству

Прошлой весной остров Херд, находящийся всего в 1500 км от Антарктиды, удивил ученых извержением вулкана Биг-Бен. И заставил задуматься о потенциальной опасности для человечества.

Видео дня

Как пишет издание Express, на ледяном континенте расположено около 100 вулканов. Они спрятаны подо льдом на глубине примерно 2 км. Ученые не видят сейчас прямой угрозы от одного из крупнейших вулканических регионов мира. Но в будущем он может стать причиной настоящей катастрофы.

Вулканический регион Антарктиды, вероятно, даже больше, чем мощный вулканический хребет Восточной Африки, который когда-то считался местом с самой высокой концентрацией этих объектов в мире. Но сейчас только два антарктических вулкана активны – это гора Эребус и остров Десепшн. Оба уникальны по своему геологическому строению и отличаются от многих найденных во всем мире.

Джон Смелли, профессор вулканологии в Университете Лестера, ранее предположил, что любая активность этих вулканов может привести к таянию большого количества воды. Она будет медленно стекать в океан и глобально поднимет его уровень. "Поскольку западно-антарктический ледяной щит влажный, а не примерзлый к своему ложу – представьте себе кубик льда на кухонной столешнице – талая вода будет действовать как смазка и может заставить лежащий выше лед скользить и двигаться быстрее", – предупредил он в своей статье .

Но Смелли также отметил, что эти же вулканы могут и стабилизировать лед, оказав ему сопротивление. "Представьте, что тот же ледяной куб цепляется за объект в форме глыбы", – продолжил учёный.

Он отметил, что единичное извержение сильного влияния не окажет. Даже большой вулкан даст скудное количество талой воды. А вот если несколько вулканов, расположенных рядом с любым из известных "ледяных потоков" Западной Антарктиды или под ним, начнут извергаться, это может иметь весьма серьезные последствия.

По данным ученых, около 80 процентов мировых запасов пресной воды находятся в Антарктиде, и при ее таянии глобальный уровень моря поднимется примерно на 60 метров. В этом случае Земля станет непригодной для жизни людей.

Профессор Смелли заявил, что извержение подо льдом может ускорить этот процесс: "Ледяные потоки – это реки льда, которые текут гораздо быстрее, чем их окружение. Это зоны, по которым большинство льдов Антарктиды доставляется в океан, и поэтому колебания их скорости могут влиять на уровень моря", – предупредил он.

Если вулканы дадут "смазку" этим потокам, в океане может быстро оказаться огромное количество толстого внутреннего льда Западной Антарктиды, что приведет к повышению уровня моря.

Смелли предположил, что подобное могло произойти около 2000 лет назад с небольшим вулканом в Гудзоновских горах, лежащих под западно-антарктическим ледяным щитом. Если бы нечто наподобие произошло там сегодня, это, скорее всего, ускорило бы таяние расположенного вблизи ледника Пайн-Айленд. "Самым драматичным является то, что большая серия извержений может дестабилизировать многие другие подледниковые вулканы", – добавил ученый.

По мере того как вулканы остывают и кристаллизуются, их магматические очаги оказываются под давлением, а вес пород над этим очагом препятствует бурному выходу вулканических газов при извержении. В этом случае речь идет о нескольких километрах льда. "Поскольку этот лед становится намного тоньше, снижение давления может спровоцировать извержение. Больше извержений и таяния льда будет означать, что под ледяные потоки будет следовать еще больше талой воды", - описал опасность Смелли.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую тайну скрывают в себе кровавые водопады Антарктиды.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.