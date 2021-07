На МКС произошло ЧП с новым российским модулем: станцию развернуло на 45°

Российский модуль "Наука" столкнулся с новой внештатной ситуацией – внезапным включением двигателей, из-за чего Международная космическая станция развернулась на 45 градусов. Напомним, что модуль состыковался с МКС 29 июля несмотря на ряд проблем, которые начались еще до запуска.

Новый инцидент с "Наукой" подтвердили в NASA. На странице американского космического агенства в Twitter сообщили, что двигатели запустились в 12:45 по восточному времени.

Как написала пресс-служба, это произошло "непреднамеренно и неожиданно". В результате МКС начала двигаться и незапланировано совершила разворот по своей оси.

"Восстановительные работы вернули станцию в нормальное положение, экипажу ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В переговорах экипажа МКС и наземного центра управления полетом можно услышать детали инцидента. Для противодействия "Науке" космонавты включили двигатели модуля "Звезда", а потом и "Прогресса".

Технические неполадки на модуле удалось исправить, после чего все системы заработали нормально.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5