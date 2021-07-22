Российский модуль "Наука" застрял на орбите и может рухнуть на Землю. Фото

Российский модуль "Наука", который успешно стартовал 21 июля с космодрома Байконур и вышел на целевую орбиту на высоте 190 км, столкнулся с техническим сбоем. Если неполадки не будут устранены в течение суток, то модуль рухнет на Землю.

Об этом сообщает специализированное издание N + 1. По предварительной информации, порвались сильфоны (тонкостенные металлические трубки) и топливо вытекло в газовую полость. Из-за этого оно не попадет в двигатели, и в результате не хватит мощности для перехода на следующую орбиту (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Профильный журналист Анатолий Зак отметил в Twitter, что Центр управления полетом запрограммировал модуль на проведение первых пробных запусков двигателя. Если все пойдет по плану, то последует плановая коррекция орбиты.

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Если же нет, то у "Науки" в запасе порядка трех десятков стабильных облетов вокруг Земли (чуть больше суток), прежде чем он начнет сваливаться в атмосферу.

В Роскосмосе пока никак не комментируют ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России после замечания в интернете решили вернуть готовый к запуску модуль "Наука" на доработку.