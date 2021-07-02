В России после замечания в интернете решили вернуть готовый к запуску модуль на доработку

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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В России после замечания в интернете решили вернуть готовый к запуску модуль на доработку

Запуск российского модуля для Международной космической станции "Наука" могут отложить из-за недоработки конструкции, на которую обратили внимание в интернете. В компании заявили, что будут устранять замечания.

Речь идет о неприкрытых теплозащитой датчиках. На это обратил внимание журналист Анатолий Зак, специализирующийся на космосе. Стоит отметить, что модуль уже успешно прошел испытания, а совет главных конструкторов дал добро на запуск (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Неприкрытые датчики на модуле "Наука".
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Зак полагает, что отправить модуль на доработку могли как раз из-за его замечания, хотя и не исключает, что сотрудники "Роскосмоса" сами заметили недоработку.

Неприкрытые датчики на модуле "Наука".

В то же время в компании заявили РИА Новости, что замечание обнаружили во время подготовки к запуску и решили отложить его.

Неприкрытые датчики на модуле "Наука".

Изначально планировалось отправить модуль в космос 15 июля. Зак уверен, что запуск отложат минимум на неделю.

Реакция сети на возможный перенос запуска.
Реакция сети на возможный перенос запуска.
Реакция сети на возможный перенос запуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Роскосмосе" заявили, что ведут переговоры насчет полетов российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Это тогда вызвало бурную реакцию в сети и пользователи стали публиковать множество фотожаб.

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