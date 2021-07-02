В России после замечания в интернете решили вернуть готовый к запуску модуль на доработку

Запуск российского модуля для Международной космической станции "Наука" могут отложить из-за недоработки конструкции, на которую обратили внимание в интернете. В компании заявили, что будут устранять замечания.

Речь идет о неприкрытых теплозащитой датчиках. На это обратил внимание журналист Анатолий Зак, специализирующийся на космосе. Стоит отметить, что модуль уже успешно прошел испытания, а совет главных конструкторов дал добро на запуск (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Зак полагает, что отправить модуль на доработку могли как раз из-за его замечания, хотя и не исключает, что сотрудники "Роскосмоса" сами заметили недоработку.

В то же время в компании заявили РИА Новости, что замечание обнаружили во время подготовки к запуску и решили отложить его.

Изначально планировалось отправить модуль в космос 15 июля. Зак уверен, что запуск отложат минимум на неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Роскосмосе" заявили, что ведут переговоры насчет полетов российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Это тогда вызвало бурную реакцию в сети и пользователи стали публиковать множество фотожаб.