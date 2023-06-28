Людей просто не существовало бы: сверхновая едва полностью не уничтожила Солнечную систему

Около 4,6 миллиардов лет назад, когда наше Солнце и планеты активно формировались в облаке газа и пыли, галактический инцидент едва не поставил точку на всей только сформировавшейся системе. Речь идет о взрыве сверхновой, которая лишь чудом не уничтожила будущий дом человечества.

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Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters. Как отмечает Universe Today, спасением от неизбежного уничтожения стала оболочка из молекулярного газа.

Доказательства этого процесса были найдены в метеоритах командой астрономов из Национальной астрономической обсерватории Японии. Как рассказала астроном Дорис Арзуманян, древние метеориты фактически являются сокровищницей, содержащей информацию об условиях облака рождения нашей системы.

В частности, в метеоритах была обнаружена "неоднородная концентрация" радиоактивного изотопа алюминия. Это свидетельствует о том, что изотоп был введен в облако рождения системы во время ее формирования. Такое могло произойти во время внезапного события вроде вспышки сверхновой, ведь эти огромные звездные взрывы образуют изотоп алюминия-26 (26Al), который и содержится в метеоритах.

Сейчас от первоначального облака, где была образована наша система, ничего не осталось. Однако доказательства его химического состава есть внутри небесных тел и обломков солнечной системы. Именно они подтверждают теорию о том, что молодая Солнечная система пережила ударную волну сверхновой и продолжила формировать существующие сегодня Солнце и планеты.

Спасением от глобальной катастрофы стала цилиндрическая молекулярная нитевидная оболочка. Арзуманян и ее команда описывают эти нити как места рождения солнцевидных звезд. Когда несколько нитей пересекаются друг с другом – они образуют узлы. Именно в этих узлах формируются большие звезды, тогда как солнцевидные звезды образуются вдоль нитей.

Большие звезды в результате взрываются сверхновыми, обогащая окружающую среду более тяжелыми элементами. Но они также способны измельчать облака, образующие звезды, прекращая их будущий рост и повреждая существующие звезды и протопланетные диски.

Ученые предполагают, что взрыв сверхновой не оказал такого критического влияния, поскольку Солнце и первобытные планеты сформировались в одной из таких плотных молекулярных газовых оболочек, которая выступила в качестве защитного барьера, когда звезда взорвалась. Именно эта оболочка приняла на себя худшую часть ударной волны, а также помогла уловить радиоактивные изотопы из взрывной волны сверхновой и направить их в еще только формировавшуюся Солнечную систему. Именно так в метеоритах появился 26Al.

Ученые считают, что теперь нужно более подробно изучить оболочки в молекулярных облаках и понять, как именно они формируются и каким образом оказывают влияние на само звездообразование.

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