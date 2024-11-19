Окончание войны или ее заморозка

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Очередная инициатива уже от Эрдогана закончилась, не начавшись, после заявлений ус пескова, что кремль не согласится на заморозку.

Далее текст на языке оригинала.

І тут важливо зрозуміти – причина цієї відмови взагалі не в геополітиці чи жаги під*р*шки до нових територій. В них на існуючих територіях занепад та спустошення. І, навіть, не стільки в психологічному стані бункерного дєда.

Однією з головних причин є економіка. А саме – економіка війни.

Бункєрний дєд хотів легкої прогулянки на пару тижнів, тому не барзо підготувався економічно до своєї авантюри. Як результат – поспіхом скльопана економіка війни, де державний бюджет пакує грошима ВПК та вливає трильойни дерев’яних в підписання контрактів та виплати своєму м’ясу добових та гробових.

В результаті в нього вийшов небувалий підйом економіки та зростання ВВП. Так, дійсно, коли ти раніше виробляв на заводі 10 снарядів за зміну, а зараз 1000, то ВВП зростає. Проте далі ці снаряди просто вибухають на чужій землі швидше, аніж виробляються. Їх не продають для третіх країн, щоб заробити. Їх просто знищують. Тому економічний ефект від такого зростання ВВП дуже швидко проходить.

До цього додається проблема нестачі кадрів, здорожчання роботи працівників, що залишились. До цього додається величезна грошова маса, яку просто залили через кишені контрактників та мобілізованих. І все це призводить до інфляції.

Щоб побороти інфляцію, на*буліна та центробанк під*р*шки збільшила облікову ставку до 21%. Збільшення ставки призводить до здорожчання кредитів для бізнесу, а це призводить до подальшої кризи неплатежів, банкрутства та стагнації виробництва. А це призводить до так званої стагфляції – тобто до повної сраки. Про це вже відкрито кричать навіть придворні карліка.

І тому зараз в під*р*шкє виник певний парадокс – економіка війни поставила під*р*шку на межу стагфляції, але різке закінчення війни призведе до різкого обвалу всієї економіки з глибокою та довготривалою стагнацією. При цьому якщо війна буде тривати – то цей обвал просто трохи пригальмується.

Отже, в них ситуація, при якій воювати це погано, а не воювати – це ще гірше.

Єдиний варіант, який їм підходить, але який їм ніколи не дадуть – це визнання всіх окупованих територій та термінове скасування всіх санкцій й шалений наплив іноземних інвестицій в економіку під*р*шки. Зрозуміло, що це неможливо. Але саме цього вони й будуть добиватися. Бо інакше їм гайки. Тому будь-яку іншу ініціативу вони будуть відхиляти. Тому Трамп дуже сильно здивується, що навіть, якщо йому вдасться дотиснути Україну, під*р*шка нахаркає на його зусилля, відмовиться від угоди та виставить ідіотом. І він буде мститися.

І тут вестерни мають зрозуміти, що єдиний вихід з цієї патової ситуації – це підштовхнути маховик руйнування економіки під*р*шки. Зробити їх більш гнучкими в переговорах, коли в них самих вже будуть голодні бунти (як почалися місяць тому на шахтах кузбасу). Бо закінчити війну – це не тільки заволодіти полем бою. Це й позбавити агресора економічної можливості цю війну продовжувати.

Сьогодні наша армія на фронті виграє для нас такий важливий час!

Ну а ми – допомагаємо нашій армії.