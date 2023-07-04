Луна станет в ряд с пятью планетами: когда можно будет увидеть парад

Парадом планет называют астрономическое явление, когда несколько планет Солнечной системы располагаются довольно близко друг от друга в небольшом секторе по одну сторону от Солнца. В июльском параде планет примут участие Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер.

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Увидеть явление можно будет даже невооруженным глазом из любой точки мира. Детальнее об этом рассказало издание Live Science.

7 июля состоится первое "соединение" Луны и Сатурна. Соединением условно называют событие, когда два объекта появляются около друг друга на ночном небе. Они появятся на юго-восточном ночном небе ранним утром и будут видны до рассвета.

Убывающая Луна будет видна чуть выше Юпитера поздно ночью 11 июля. При этом яркость спутника составит 37%. На следующее утро освещенность Луны уменьшится до 27%, и увидеть ее можно будет несколько ниже Юпитера.

19-21 июля можно будет увидеть парад ближайших к Солнцу планет: Меркурия, Венеры и Марса.

19 июля Луна будет освещена всего на 5%, поэтому увидеть астрономическое явление без телескопа будет достаточно сложно. Меркурий в это время будет очень низок на горизонте. Однако яркую Венеру можно будет разглядеть рядом с полумесяцем.

"Используйте увеличительный прибор, найдите четкий вид на западный горизонт и начните смотреть примерно через 35 минут после заката", – предлагает астроном Джеффри Хант.

20 июля увидеть полмесяца будет гораздо легче. Кроме того, что Луна будет освещена уже на 10%, она поднимется выше и будет светить рядом с Марсом. Меркурий будет при этом оставаться на северо-западном горизонте.

Ученые рекомендуют, следя за парадом планет, искать "свечение Да Винчи" на темной части Луны. Это явление также называют "земным сиянием": солнечный свет, отражаясь от поверхности Земли, попадает на затемненный участок Луны. Со стороны это выглядит как призрачное свечение.

На 16% будет освещена Луна вечером, 21 июля. Онв появится на одной линии с Марсом и Венерой. Меркурий можно будет заметить справа от Венеры.

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