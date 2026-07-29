Украинцы удивились, когда Зеленский сказал, что зима будет очень тяжелой.

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Не ожидали, что ли? Ничто на это не указывало? Пропустили прошлую зиму? До сих пор ждете мира через 2–3 недели? Или вдруг подумали, что Путину надоест совершать военные преступления?

Наверное, точно так же год за годом украинцы удивляются, что, выходя на пенсию, получают копейки.

А ждали чего-то другого?

Да, власть, конечно, ответственна. За все. Но и каждый взрослый человек ответственен за свою жизнь. Жизнь, которая существует не в вакууме, а в украинских реалиях. И вот в этих реалиях, неважно, вам сейчас 22 года, 36 или 51. У вас не будет достойной пенсии от государства. Экономика и демография не позволят солгать. И поэтому ваша пенсия – это ваша ответственность. И вы, конечно, можете, оказавшись через некоторое время на пенсии, проклинать власть, Ющенко-Порошенко-Зеленского-кого-то следующего. Но это не даст вам достойной жизни.

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То же самое и с зимой. И да, в каком-то идеальном мире Зеленский-Кличко-Трамп-бог знает кто ещё взялись бы за руки и совместными действиями за 9 месяцев так реформировали бы энергетику, что никакие обстрелы не были бы страшны. Но вы живете не в идеальном мире. И у вас есть украинские политики. Которых избрал мудрый украинский народ. И реалии войны. И все это вы знали и 1 марта, и 1 мая, и 1 июля. А значит, как взрослый человек, вы должны ответственно принимать решения. Понимая условия задачи. И зная, что вас ждет.

И да, зимой политики с удовольствием расскажут вам, кто виноват. И вы сможете проклинать этих персонажей. И это может согреть вас на несколько минут. А всё остальное время?

Зима наступит. И будет темной и холодной. И вы знаете об этом уже летом. И должны быть готовы. Должны готовиться. Уже сейчас. Уже вчера.

То же самое и с пенсией. Уже сейчас. Уже вчера.

Потому что потом будет поздно.