Украинцы смогут увидеть уникальное небесное явление: что такое 'сияние да Винчи' и когда смотреть

Уже 19 числа Луна начнет новый цикл. В течение 2-3 дней до и после новолуния украинцы смогут наблюдать уникальное небесное явление, которое можно увидеть только когда спутник Земли находится в ее тени. В такую ночь дважды отраженный солнечный свет тонко освещает темную часть полумесяца, создавая иллюзию фантомного ночного светила.

Видео дня

Как пишет издание Live Science, это явление называется "свечением да Винчи". Его можно увидеть уже сегодня и наблюдать до конца этой недели.

Возникает оно из-за того, что солнечный свет отражается от поверхности Земли, попадает на затемненную поверхность Луны и снова возвращается в глаза земного наблюдателя. Выглядит это как слабое призрачное свечение на затененной части обращенной к нашей планете стороны небесного тела.

Увидеть свечение да Винчи можно лишь тогда, когда тонкий полумесяц находится низко над горизонтом как в последние несколько дней старого лунного цикла, так и в первые несколько дней нового.

Явление было названо в честь итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи, впервые описавшего его в 15 веке. Он тогда предположил, что фантомная Луна появляется на небосводе из-за света, отражаемого земными океанами. Однако впоследствии наблюдения NASA уточнили, что причиной такого свечения все же являются облака и морской лед.

Наблюдать явление можно только при ясной погоде. Лучшее время для этого – час после заката солнца и час до его восхода. Период, когда его можно увидеть, на этот раз это несколько дней между 15 и 23 мая, не считая 19 число – ночь новой Луны.

Увидеть свечение да Винчи можно и невооруженным глазом, но лучше разглядеть его можно в бинокль или хороший небольшой телескоп. Лучшими месяцами для наблюдения явления в 2023 году являются апрель и май. В эти месяцы отраженный свет примерно на 10% ярче, чем в среднем по данным NASA.

Ученые предупреждают, что изменение климата может привести к тому, что свечение да Винчи больше нельзя будет наблюдать с Земли. По мере нагревания океанов количество низких облаков над восточной частью Тихого океана уменьшается, что, в свою очередь, вызывает определенное понижение отражательной способности Земли. А это приводит к тому, что падает и интенсивность свечения да Винчи, утверждают ученые из солнечной обсерватории Big Bear в Калифорнии, США.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о природных стеклянных бусинах, которые удалось найти на поверхности Луны, и о том, каким сенсационным открытием они стали.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.