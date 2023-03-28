На Луне обнаружили стеклянные бусины: как они там образовались и почему ученые в восторге

В почве, которая в 2020 году была собрана на Луне миссией китайского космического аппарата "Чанье-5", были обнаружены стеклянные бусины, содержащие воду. По расчетам ученых, это может свидетельствовать о наличии на поверхности Луны около 300 миллиардов тонн воды, которая может быть использована астронавтами будущих миссий.

Видео дня

Результаты исследования, которым занималась команда из 28 ученых из Китая с участием ученых из Великобритании, опубликованы в журнале Nature Geoscience. Извлечь воду из этих шариков, как установили исследователи будет очень просто. Они также смогли разгадать тайну появления таких бусин.

"Это откроет новые пути, о которых многие из нас думали. Если вы сможете добыть воду и сконцентрировать ее в значительных количествах, то только от вас зависит, как вы будете ее использовать", – сказал один из участников исследования, профессор планетологии и исследований в Открытый университет Махеш Ананд, сообщает The Guardian.

Сам факт существования воды на Луне давно известен людям, но это исследование показало, как просто будет ее получать.

Для исследования у ученых было 150 стеклянных бусин размером меньше миллиметра, именно они были обнаружены в почве, доставленной аппаратом "Чанье-5" на Землю.

Исследователи обнаружили, что извлечь воду из этих шариков было относительно просто.

"Это не значит, что вы можете встряхнуть материал и вода начнет капать, но есть доказательства того, что когда температура этого материала поднимается выше 100°C, она начнет выходить наружу и ее можно будет собирать", – сказал Ананд.

Другой участник исследования – Сэн Ху из лаборатории Китайской академии наук также рассказал Insider, что каждый шарик сам по себе не является значительным источником воды, поскольку состоит из нее лишь на 0,2% воды. Однако сам факт того, что бусинки составляют от 3 до 5% собранной лунной почвы, помог ученым подсчитать, что в этих частицах может содержаться до 297 миллиардов тонн воды.

Исследователь Нанкинского университета Хэцзю Хуэй, также участвовавший в исследовании, объяснил CNN, что эти находки являются шагом на пути к поиску ресурсов, которые впоследствии могут быть использованы для питьевой воды или даже ракетного топлива.

"Это одно из самых увлекательных открытий, которые мы сделали. Благодаря этому открытию потенциал для устойчивого исследования Луны выше, чем когда-либо прежде", – добавил Ананд.

Как стеклянные бусины образовались на Луне

По предположению ученых, вода появилась на Луне благодаря солнечному ветру. Дело в том, что такой ветер заносит водород – один из двух элементов, входящих в состав воды – на поверхность Луны. Там водород сочетается с кислородом, который содержится в лунных породах, образуя воду, хранящуюся внутри бусин.

Сами же бусины образуются в результате падения небольших метеоритов на поверхность спутника Земли. Во время таких столкновений происходит плавление метеорита вместе с материалом на поверхности Луны, что приводит к появлению бусин.

Как отмечают исследователи, такой процесс означает, что бусины с водой будут пополняться естественным способом, поскольку солнечный ветер продолжает дуть над Луной.

Ранее OBZOREVATEL также рассказывал, что Китай открыл новый кристалл с Луны и подтвердил существование источника потенциальной бесконечной энергии.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.