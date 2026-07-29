Итак, как сообщает WSJ, компания Chevron добилась от администрации Трампа направления предупреждения Украине в связи с атаками на танкеры вблизи терминала КТК в Черном море. Глава компании Майк Вирт провел переговоры с администрацией после атаки, в результате которой был поврежден танкер, зафрахтованный Chevron.

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Як і прогнозувалось мною (див. пост від 22 липня), атака на танкер, зафрахтований для нафти Шеврона в акваторії терміналу КТК в Южній Озєрєєвці, обернеться халепою. Після консультацій з представниками нафтової галузі адміністрація Трампа попередила Україну про неприпустимість атак на судна, які не належать Росії.

"Адміністрація Трампа розглядає Каспійський трубопровідний консорціум як найважливіший канал постачання енергоносіїв казахстанського походження на європейські ринки, який є альтернативою російським енергоносіям", – заявив якийсь анонімний білодомівський чиновник.

Наразі публічно невідомо, хто саме передав це попередження Україні. Припускаю, що це був хтось з місцевої резидентури ЦРУ, який по дружньому зауважив СБУ, що варто обирати інші цілі.

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Якісь аналітики попереджають, що продовження атак може змусити Chevron скоротити видобуток на родовищі. В останні роки Chevron витратила десятки мільярдів доларів на розширення видобутку. Трубопровід та самі нафтові родовища не пошкоджені, але тривале скорочення видобутку поставить під загрозу суттєвий грошовий потік компанії із цього регіону. Знову ж, якісь аналітики зазначають, що компанії майже напевно доведеться скоротити видобуток на Тенгізі, оскільки відсутні достатні ємності для зберігання видобутої нафти.

А тепер увага! Шеврон не тільки не зазнає ніяких збитків, а навпаки заробить немалі гроші! Так, бізнес дочірнього СП "ТенгізШеврОйл" в Казахстані може дещо недоотримати виручки із-за тимчасового припинення відвантаження та продажів сирої нафти. Тут ключове "може". Насправді, попри усі негаразди, офіційно, Шеврон 16 (!) кварталів (4 роки) підряд забезпечує акціонерам виплати дивідендів на суму не менше 5 млрд. дол. США. За власними корпоративними прогнозами, родовище Тенгіз принесе компанії в 2026 році $6 млрд за середньозваженої ціни на нафту десь $70 за барель.

Очільник Шеврон, а також і ЕксонМобіл, мали би подякувати Україні за дії Сил оборони по нищенню російської нафтопереробки. Адже ці дії спричинили динамічне зростання обсягів переробки нафти, випуску пального та його продажів. Сегмент downstream забезпечив Шеврону у 2025 році 71% корпоративної виручки, у ЕксонМобіл сегмент Energy Рroducts забезпечив 54% виручки. Шеврон не має власних НПЗ в Європі, хоча нафта видобута ТШО майже вся переробляється в Європі. ЕксонМобіл, навпаки, має великі НПЗ в Нідерландах, Бельгії, Франції, а також у Великій Британії.

Фактично, ці американські та низка європейських компаній (Shell, BP, TotalEnergies) заповнили своєю продукцією 50-відсоткову частку ринку дизельного пального у Європі, що належала росіянам. Вони замістили російські постачання, починаючи з 2023-го, коли запрацювали санкції ЄС. А починаючи з липня 2025-го, СОУ, випалюючи російські НПЗ, цементують статус-кво "території-без-російського-дизеля" для західних нафтопереробників. Так що комплексувати українській делегації у Вашингтоні у вівторок не варто. СОУ роблять добру справу.

Звісно, у трампократії своя система координат, базована на грошолюбстві та нарцисизмі. Тому не слід забувати, що основними акціонерами ExxonMobil та Chevron є трійка Vanguard, BlackRock і State Street. Ці фінансові гіганти разом управляють активами на суму понад 30 трлн. доларів з відповідним політичним впливом.

WSJ писала, що враховуючи опір США атакам на неросійські танкери у Чорному морі, Україна, ймовірно, перейде на інші, менш політично чутливі цілі. Припускаю, що ними можуть стати ланки ланцюжків постачань з Китаю (особливо, пального), які живлять російську агресію. І це відповідає інтересам і України, і США.

Тематичний малюнок – творчість АІ:)