Климатическую катастрофу на Земле могут остановить катапульты на Луне: что придумали ученые

В будущем человечество могло бы использовать пыль с Луны, чтобы создать космический занавес, который частично помешал бы солнечным лучам достигать поверхности Земли. Для этого на спутнике нашей планеты могут построить космические катапульты, которые на сверхзвуковых скоростях будут "выстреливать" пыль в открытый космос.

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Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале PLOS Climate. Как пишет PopSci, исследователи смоделировали такой процесс распространения пыли и, согласно компьютерному моделированию, такой удачно размещенный занавес из лунной пыли может отсечь несколько процентов солнечного света.

Идея создания препятствия на пути солнечных лучей к Земле сама по себе не нова, но авторы ранее обсуждаемых идей предлагали строить огромные космические объекты, которые бы создавали тень для Земли. Вместе с тем идея с пылью значительно дешевле, поскольку пыль как сырье – не требует никаких усилий или затрат на инженерную разработку.

Идея появилась у астрофизиков из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (США). Один из авторов исследования Скотт Кеньон рассказал, что обычно они с командой не придумывают способы охлаждения планет. Они изучают совсем другой тип пыли: собирающийся вокруг далеких звезд, которые только формируются. В процессе исследования астрофизики поняли, что пыль имеет эффект затенения, охлаждая все, что находится в ее тени.

"Поэтому мы начали экспериментировать со скоплениями пыли, которые защищали бы Землю от солнечного света", – рассказал Кеньон.

Идею с пылью должны также оценить ученые, работающие в области солнечной инженерии, поскольку кроме дорогих космических структур человечество также рассматривало возможность изменить атмосферу Земли, чтобы охладить ее поверхность. Для этого, в частности, предлагалось распылять аэрозоли в стратосфере, чтобы скопировать эффект охлаждения вследствие извержения вулканов. Но такие действия рискованны, поскольку в результате может произойти разрушение озонового слоя или же на Земле начнут выпадать кислотные дожди.

"Если бы вы могли просто уменьшить количество солнечного света, попадающего на Землю, это было бы более чистым вмешательством, чем добавление материала в стратосферу", – заявил солнечный геоинженер из Университетского колледжа Лондона Питер Ирвин.

Поэтому идея с пылью выглядит выигрышной. Но для ее реализации необходимо 10 миллиардов килограммов пыли ежегодно. Отправлять ее в космос с Земли – та еще проблема, а Луна, благодаря меньшей гравитации, вполне может спасти ситуацию.

Гипотетические электромагнитные катапульты могли бы выполнять эту работу без ракетных запусков. По словам авторов, работу таких катапульт можно обеспечить с помощью нескольких квадратных километров солнечных панелей, размещенных на спутнике Земли.

Ученые рассчитали, что "выстреливание" пыли в точку Лагранжа – место в пространстве, где гравитационные силы двух объектов нивелируют друг друга, обеспечили бы ситуацию, когда пыль не возвращалась бы на Луну, а также не опадала бы на Землю.

По результатам расчетов, 10 млрд кг пыли в течение года создадут занавес, который сократит ежегодный уровень освещенности Земли примерно на 1,8%, что эквивалентно потере около шести дней солнечного света в год.

Хотя гравитационное равновесие захватит пыль, ее хватит всего на несколько дней, после чего она улетит прочь. Так что запасы пыли придется постоянно обновлять. Вот почему нужно так много пыли.

При этом Ирвин, не являющийся участником исследования, отмечает, что по состоянию на данный момент человечество не может ничего запустить с Луны, не говоря уже о миллиардах тонн лунной пыли, поскольку на спутнике отсутствует какая-либо инфраструктура. Такой пылевой занавес, если и станет возможным, разве что в следующем веке.

"Если бы у нас была лунная база и мы делали всевозможные крутые вещи в космосе, то мы могли бы сделать и это – но это что-то для 22 века", – заявил Ирвин.

При этом он напоминает, что борьба с климатическими изменениями на Земле – это проблема, которую человечество должно решать уже и сейчас. В том числе и через декарбонизацию энергетической сети и отказ от ископаемого топлива.

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