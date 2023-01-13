Температура воды в океанах в 2022 году была самой высокой за всю историю наблюдений

В 2022 году зарегистрирована наиболее высокая температура мирового океана, что свидетельствует о глубоких и всеобъемлющих изменениях, вызванных антропогенными факторами. Более 90% избыточного тепла, которое образуется из-за парникового эффекта, поглощается водоемами.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Примечательно, что температура поверхности морей и океанов оказывает большое влияние на погоду в мире.

Потепление водоемов экстремально влияет на погодные условия, что приводит к сильным ураганам и тайфунам, увеличению уровня влажности воздуха, интенсивным дождям и наводнениям. Высокая температура также имеет тенденцию к расширению, повышая уровень моря и подвергая опасности прибрежные города.

Океан является индикатором глобального потепления, ведь повлиять на его температуру не так уж просто.

Прогнозируется, что 2022 год станет четвертым или пятым самым жарким годом по температуре приземного воздуха, когда будут собраны окончательные данные. Мы стали свидетелями третьего подряд явления Ла-Нинья, которое представляет собой более холодную фазу нерегулярного климатического цикла с центром в Тихом океане. Оно напрямую влияет на глобальные погодные условия. Когда Эль-Ниньо вернется, глобальные температуры воздуха поднимутся еще выше.

Международная группа ученых, которая подготовила новый анализ температуры мирового океана, пришла к выводу:

"Энергетический и водный циклы Земли сильно изменились из-за парникового эффекта и выбросов газов в атмосферу в результате деятельности человека, что привело к всеобъемлющим изменениям в климатической системе планеты".

Кроме того, профессор Майкл Манн из Университета Пенсильвании также отметил, что повышение температуры океана означает увеличение вероятности выпадения осадков в большом количестве. А потепление глубоких слоев воды может привести к масштабным ураганам и другим погодным бедствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL,Украину также настигнет аномальное потепление. Прогнозируется значительное потепление. Его пик придется на 17-21 января: в эти дни воздух может прогреться до +10+12, а кое-где и до +15 градусов по Цельсию.