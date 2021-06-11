Китайский марсоход прислал на Землю новые фото с Марса

Первый китайский марсоход "Чжуронг" (Zhurong) прислан на Землю очередную порцию снимков с Красной планеты. Среди них даже "селфи" зонда на фоне марсианских пейзажей.

Фото были представлены на церемонии в Пекине, где говорили об успехе первой миссии страны по исследованию Марса. Для общественности 11 июня их опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA), пишет "Синьхуа" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадры попали панорама места посадк имарсохода, марсианские пейзажи, национальный флаг КНР на Красной планете и фото самого Zhurong с посадочной платформой.

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Отметим, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе 15 мая. На его борту был "Чжуронг". Миссия марсохода – исследовать грунт и климат на Красной планете. Она продлится примерно три месяца.

Известно, что машина достигает в высоту 1,85 метра и весит около 240 килограммов, при этом способна передвигаться со скоростью до 200 метров в час.

Уже 19 мая Zhurong прислал на Землю фото с поверхности Красной планеты, где были показаны раскрытые солнечные панели, а также антенна ровера.

Как сообщал OBOZREVATEL, уникальный вертолет Ingenuity от NASA недавно совершил свой 7-й успешный полет над поверхностью Марса. Он продержался в атмосфере 62,8 секунды, аппарат также пролетел около 106 метров от начальной точки к югу.