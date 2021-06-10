Уникальный вертолет NASA совершил уже седьмой полет и показал новое фото Марса
Разработанный NASA вертолет Ingenuity совершил седьмой успешный полет над поверхностью Марса. В этот раз аппарат продержался в атмосфере 62,8 секунды и пролетел примерно 106 метров к югу от начальной точки.
Беспилотник поднялся в разреженную атмосферу Красной планеты в минувшее воскресенье, 6 июня. Об этом в Twitter ночью в среду, 9 июня, сообщила команда из Jet Propulsion Laboratory (JPL), которая отвечает за миссию Ingenuity.
Винтокрылый аппарат на солнечных батареях совершил посадку на новом месте – уже четвертом с момента своего первого полета.
В JPL также показали черно-белое фото, сделанное беспилотником 6 июня. Он заснял свою тень на поверхности Красной планеты.
Марсианский винтокрылый вертолет Ingenuity имеет массу 1,8 кг. Он является уникальным – это первое устройство, которое поднялось в воздух на Марсе.
Добавим, что шестой полет Ingenuity был проведен 22 мая и сопровождался техническими сбоями. Несмотря на это, эксперты NASA остались довольны тем, как беспилотник выполнил поставленную задачу и справился с непредвиденными обстоятельствами.
Тогда аппарат благополучно сел на поверхность, а теперь смог совершить еще один полет.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Вертолет Ingenuity доставили на Марс прикрепленным к днищу марсохода Perseverance, который приземлился в кратере Езеро 18 февраля 2021.
Вскоре марсоход Perseverance показал первое фото с Ingenuity, а в NASA опубликовали первые цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком с Марса.