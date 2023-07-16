Какую часть Земли необходимо окрасить в белое, чтобы остановить глобальное потепление: ученые удивили ответом

Глобальную температуру на планете Земли удалось бы стабилизировать, если бы всего 1-2% построек на планете были окрашены высокотехнологичной белой краской. Это могло бы помочь человечеству остановить глобальное потепление, которое чревато серьезными проблемами.

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Об этом заявил профессор электротехники и компьютерной инженерии Калифорнийского университета в Дэвисе (США) Джереми Мандей. Он имел в виду краску, которую в 2021 году представили исследователи из Университета Пердью.

Тогда было объявлено, что ученым удалось создать самую белую краску на Земле, цвет которой настолько светлый, что способен отражать более 98% света.

Изобретатели краски отметили, что ее использование на зданиях позволило бы снизить температуру внутри, а также уменьшить потребность в кондиционировании воздуха.

Мандей же предположил, что краску можно было бы использовать и для глобальной пользы. Поскольку краска не позволила бы постройкам на поверхности планеты поглощать солнечное тепло, это снизило бы и общую температуру. Более того, если бы материал, подобный краске Пердью, покрыл 1-2% поверхности Земли, отражалось бы столько света, что температура на Земле стабилизировалась бы до нормы.

При этом он отмечает, что такое отражение света не нанесло бы никакого вреда ни планете, ни космосу.

"Это все равно, что вылить чашку обычной воды в океан", – объяснил ученый.

Однако не стоит забывать о том, насколько велика наша планета и что даже 1-2% Земли – это очень много. По подсчетам, речь идет о том, чтобы покрыть белой краской от 3,2 до 6,4 миллиона квадратных километров.

Для сравнения, общая площадь Украины – 603 700 квадратных километра, а площадь суши Соединенных штатов Америки составляет чуть более 5,6 миллионов квадратных километров. Таким образом, пришлось бы покрыть такой светоотражающей белой краской территорию целой страны, или половину стран Европы!

Пришлось было бы получить очень и очень много краски. Как отмечает Business Insider, всего на 1% поверхности Земли нужно потратить более 525 миллиардов литров краски.

При этом, как отмечают журналисты, "отбеливание" мира обычными белыми красками фактически уже началось, но этот процесс может длиться еще долгие годы, пока он действительно позволит добиться результата.

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