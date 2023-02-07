Как продлить службу iPhone: основные советы

iPhone уже много лет является одним из самых популярных смартфонов. Его выбирают за высокое качество и надежность. Однако даже самые качественные гаджеты со временем изнашиваются.

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iPhone может начать работать медленнее по ряду причин. OBOZREVAYEL собрал основные советы от экспертов, которые помогут продлить службу iPhone.

Обновления iOS

Специалисты рекомендуют регулярно обновлять операционную систему, как только новые версии появляются. Это поможет наладить работу устройства и избежать уязвимостей в системе безопасности.

Также следует соблюдать элементарные правила гигиены. iPhone нужно содержать в чистоте. Эксперты говорят, что часто причиной замедленной работы гаджета являются пыль и грязь, которые накапливаясь, забивают порты смартфона.

Влажную тряпку для очищения iPhone использовать не стоит. Мягкая сухая ткань – идеальный вариант.

Оптимизация хранилища

Просмотрите установленные программы и удалите неиспользуемые. Для освобождения памяти в устройстве можно переместить фото и видео на облако. Музыку лучше хранить на iTunes.

Фоновое обновление

Отключив фоновое обновление, можно существенно сохранить батарею и ускорить работу iPhone. Сделать это очень просто. Зайдите в раздел "Параметры", выберите "Основные", найдите раздел "Фоновое обновление программ". Далее нажмите "Выключить". Это также можно сделать вручную для каждого приложения отдельно.

Если вы используете не новейшую модель iPhone, эксперты советуют минимизировать использование анимации и эффектов движения. Нажмите "Параметры", перейдите в раздел "Основные" и выберите "Специальные возможности". Найдите переключатель "Уменьшение движения" и переведите его в положение "Вкл".

Кроме того, лучше отключить push-сообщение, чтобы не разрядить аккумулятор и не замедлить работу устройства. В разделе "Параметры" выберите "Почта, контакты, календари". Затем выберите "Получить новые данные" и выберите "Вручную".

Второстепенные программы

Например, функцию местоположения следует включать, когда она действительно нужна. Ее постоянное включение может разрядить аккумулятор и замедлить работу iPhone.

Правила безопасности

Чтобы уберечь устройство от повреждений, лучше купить высококачественный чехол, который спасет смартфон при падении. Здесь внимание следует обращать не на красоту, а на функциональность и надежность. Не покупайте быстро изнашивающиеся чехлы.

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