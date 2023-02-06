Что такое eSIM: развенчан миф об уязвимости смартфона из-за новой технологии

Е-SIM – это встроенные SIM-карты, главная задача которых состоит в упрощении смены оператора. С помощью eSIM изменить оператора можно дистанционно и это, как утверждают эксперты, никак не повлияет на безопасность смартфона.

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Данные eSIM загружаются на телефон удаленно. Но многие пользователи обеспокоены – а вдруг персональные данные кто-то скопирует в преступных целях? OBOZREVATEL разбирался, насколько безопасно использовать eSIM.

В чем отличие eSIM и обычной SIM

С появлением eSIM данные абонента связываются с гаджетом. То есть, eSIM используют только на одном устройстве с конкретным IMEI. Об этом абонент лично уведомляет своего оператора.

Система допускает регистрацию одной eSIM. Это не создает большей опасности потери персональных данных, чем при использовании обычной SIM-карты. Мошенники уже давно практикуют использование дубликатов SIM. Самый элементарный вариант: преступники идут в салон сотовой связи и говорят, что потеряли карту. Иногда это позволяет заблокировать старый номер и получить новую симку.

По словам экспертов, eSIM поможет не потерять персональные данные при краже смартфона. Первое включение гаджета с eSIM мгновенно выдаст его местоположение.

Чтобы удалить абонента eSIM, следует лично обращаться к оператору.

Следует отметить, что eSIM является отдельным физическим модулем памяти, и доступ к нему получить технически сложнее и дороже.

Итак, подытоживая, отметим, что eSIM не сделает пользование мобильной связью более безопасной. Но и вреда не принесет. Ваш смартфон не станет более уязвимым с eSIM, чем с обычной.

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