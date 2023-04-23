Как полностью уничтожить Землю: научно обоснованные варианты для тех, кому все надоело

Несмотря на то, что можно часто услышать предупреждение о том, что рано или поздно человечество полностью уничтожит Землю, на самом деле этот процесс невероятно сложен и воплотить его в жизнь сложнее, чем могут подумать земные сумасшедшие, мечтающие об уничтожении планеты.

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Конечно, если вы Дарт Вейдер и у вас есть звезда смерти, ваш зловещий план, вероятно, может быть воплощен. Но давайте честно, сколько Дартов Вейдеров вы видели вне психической больницы? Собрание фанатов "Звездных войн" оставим без внимания.

Земля была создана более 4,5 миллиарда лет назад и пережила невероятное количество катаклизмов, падений астероидов и даже очень массивное столкновение, в результате которого образовалась Луна. Тем не менее, она до сих пор существует и даже не думает о каком-либо вероятном уничтожении.

Однако стоит признать, если у вас есть невероятное количество времени и сил, уничтожить Землю все же можно. Но это будет очень, очень, очень, очень, очень (приблизительно до бесконечности) сложно. Блогер Сэм Гьюз, тем не менее, рассказывает, как этого добиться.

Полный крах существования

Лучший метод для ленивых, но терпеливых. Здесь не нужно ничего делать и не применяются никакие хитрости. Просто сидите и ждите. Рано или поздно все произойдет само собой.

Достоверность этого выше, чем гуголплекс к одному. Помечтайте ...

Поглощенная стрейнджлетом

Теперь придется попотеть. Вам понадобится: стабильный стрейнджлет. Не слыхали о нем? Это некий гипотетический объект, который может быть совершенно новой формой вещества. Ученые подозревают, что стрейнджлеты существуют в космосе и состоят из так называемой "странной материи", которая образована из "странных кварков". Существование всего этого исключено гипотетическое, а образование стрейнджлета – близко к нулю.

Но в СМИ убеждены, что образовать стрейнджлет способен релятивистский коллайдер тяжелых ионов в Брукхейвенской национальной лаборатории Лонг-Айленд (США). Все, что нужно – перехватить управление коллайдером и с его помощью создать и удерживать стабильный стрейнджлет.

Далее просто наблюдайте, как стрейнджлет поглотит всю Землю в массу странных кварков.

Правда, придется придумать, как удерживать стрейнджлет стабильным, когда он поглотит стабилизирующую технику. Попытайтесь включить немного творчества.

Поглощенная микроскопической черной дырой

Это снова задача со звездочкой, поскольку создать микроскопическую черную дыру будет достаточно сложно, да еще и не стоит забывать, что со временем черные дыры испаряются из-за излучения Хокинга. Поэтому микроскопическая черная дыра должна иметь массу, примерно равную массе Эвереста.

Для создания микроскопической черной дыры нужно достаточное количество нейтронов, но, вероятно, этого можно добиться, столкнув большое количество атомных ядер вместе, пока они не слипнутся. Здесь не обойтись без метода проб и ошибок.

Но хорошая новость в том, что как только вы создадите черную дыру, можете садиться в кресло и наблюдать.

Созданная черная дыра будет иметь такую плотность, что провалится сквозь Землю, поглощая материю, а затем будет ходить вверх-вниз, доедая остатки.

Когда же черная дыра насытится, она остановится в ядре и будет медленнее поглощать крошки, которые останутся от Земли.

Сценарий очень маловероятно. Но не невозможен.

Взорвана реакцией материи/антиматерии

Вам понадобится 2 500 000 000 000 тонн антиматерии, являющейся наиболее взрывоопасным веществом. Теоретически ее можно изготовить в небольших количествах с помощью любого ускорителя больших частиц, но запаситесь терпением.

Этот метод подразумевает подрыв такой большой бомбы, что она разорвет Землю в куски.

Чтобы взорвать Землю, нужно примерно столько же энергии, сколько Солнце производит за неделю. Это и есть те самые 2 500 000 000 000 тонн антиматерии.

Генерировать ее придется, конечно, не на планете. Когда покончите с этим в космосе, просто запустите ее массово в направлении Земли. Выделенной в результате энергии должно быть достаточно, чтобы расколоть Землю на тысячу кусков.

Уничтожена детонацией энергии вакуума

Ученые предполагают, что вакуум не столь пуст, как мы его наблюдаем. На самом же деле там существует невероятное количество частиц и античастиц, которые постоянно появляются, а затем аннигилируют друг друга.

Поэтому, согласно этой теории, энергия вакуума может оказаться наиболее распространенным источником энергии из всех возможных.

Все, что вам нужно сделать, это выяснить, как извлечь эту энергию, поместить ее в обычную лампочку и использовать в какой-то электростанции, а затем незаметно разрешить реакции выйти из-под контроля.

Высвободившейся в результате энергии будет достаточно, чтобы уничтожить всю планету Земля и, возможно, даже Солнце.

Поглощенная гигантской черной дырой

В отличие от микроскопической черной дыры, обычную вы не сможете создать на поверхности Земли. Поэтому открывайте космические карты. Ближайшая к нашей планете черная дыра находится на расстоянии 1600 световых лет в направлении Стрельца.

Чтобы устроить диверсию, нужно будет, чтобы Земля и черная дыра встретились. В идеале, для экономии времени, вам нужно одновременно перемещать и Землю и черную дыру на встречу друг другу.

Совершить такой план будет очень сложно, но, безусловно, возможно. Будьте готовы к тому, что на это уйдут столетия.

Уничтожена ударом тупого предмета

Это один из "простых" методов, которые очень любят в Голливуде. Пригодится или большой астероид (не забудьте отвлечь NASA, чтобы они не сбили его с орбиты) или же планета, например – Марс.

Все, что нужно, разогнать космическое только достаточно быстро и столкнуть его лоб в лоб с Землей.

Чтобы задуманное удалось, Марс (или Венеру) следует запустить на скорости около 50 км/с.

Если же вы выбираете астероид, то его масса должна быть равна 10 000 000 000 000 тонн, а скорость должна достичь 90% от скорости света.

Утопленная в Солнце

Казалось бы, это простой метод, но требует тщательного планирования.

Мало просто вывести Землю на курс столкновения с Солнцем, поскольку если скорость будет недостаточной, планета, достигнув предела Роша, будет просто разорвана на куски, которые будут кружиться на орбите нашей звезды. А вы ведь не этого хотите!

Для того чтобы "утопить" Землю в Солнце, потребуется или сильное столкновение с другим космическим объектом (не переусердствуйте, потому что можно уничтожить Землю раньше времени!) или оборудование Земли двигателями, которые целенаправленно направят ее к адской погибели. Делайте свой выбор.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что произойдет, если Земля ускорит свое вращение.

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