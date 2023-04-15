Катастрофа для человечества и всей планеты: что будет, когда вращение Земли ускорится

Пока человечество переживает из-за ядерной войны или изменения климата, мало кто задумывается о том, что Земля сама по себе может устроить человечеству "веселую" жизнь, если будет вращаться слишком быстро. Такое изменение привело бы к тому, что планета начала сплющиваться, а значительная часть воды собралась бы ближе к линии экватора и, вероятно, даже поднималась бы в небо.

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Конечно, это привело бы к радикальному изменению стиля жизни тех людей, кто выживет в результате постоянных землетрясений, которые также будут вызваны ускорением вращения Земли.

О том, как все может быть на самом деле, рассказывает издание PopSci, журналисты которого пообщались с учеными, спрогнозировавшими печальную судьбу человечеству.

Какова скорость вращения Земли?

Следует заметить, что скорость вращения Земли различна в разных ее точках. Так, самая высокая скорость – более 1668 км в час – наблюдается на уровне экватора, поскольку в этом месте окружность планеты самая широкая. Между тем, на уровне Киева скорость вращения Земли снижается до 1076 км в час.

Ученые предполагают, что даже ускорение на 1,6 км в час может иметь серьезные последствия, хотя они будут заметны не сразу.

Прежде всего, произойдет миграция воды с полюсов и поднятие ее уровня вокруг экватора. Речь идет о повышении уровня воды всего на 5-10 сантиметров, но даже это будет иметь значение.

Значительно хуже даже незначительное ускорение Земли повлияет на спутники, запущенные человечеством. Поскольку они летают на геосинхронной орбите, с той же скоростью, что и вращающаяся планета, после ускорения все собьется.

А если спутники не будут находиться на своих местах, можно попрощаться со спутниковой связью, телевещанием, работой GPS и прочим. Частично сбой можно починить, ведь у некоторых спутников есть топливо и, возможно, они смогут скорректировать свои позиции и скорость, но значительную часть из них придется просто заменить.

Однако это все детские забавы. Настоящая катастрофа начинается тогда, когда Земля действительно набирает скорость.

Джетлег и невесомость

Если Земля ускорится на 160 км в час, то первое, что почувствует каждый человек – джетлег. Тот же синдром, который вы чувствуете, когда меняете часовые пояса в результате перелета на восток или запад. В этот момент ваши биологические часы живут в одном времени, а вы сами – в другом. Среди симптомов – усталость, бессонница, головная боль, потеря аппетита и общий дискомфорт.

Все это потому, что вместе с ускорением начнет сокращаться продолжительность суток – 22 часа вместо 24. Так что у вас начнется хороший рассинхрон.

И пострадали бы не только люди, ведь и флора и фауна зависят от 24-часового вращения Земли вокруг Солнца.

Вы также начнете чувствовать, будто стали легче, при том, что ваш вес будет оставаться тем же. Это произойдет по той причине, что из-за ускорения снизится влияние силы тяжести, которое прижимает вас к Земле. Вплоть до того, что можно будет улететь с планеты.

Как подсчитал астроном NASA Стэн Оденвальд, если скорость вращения Земли вырастет до более чем 28 тысяч км в час (да, это маловероятно), люди на планете станут фактически невесомыми, поскольку центробежная сила (та самая, что пытается сбросить вас с карусели) превзойдет силу тяготения, которая удерживает нас на планете.

Другое дело, что дожить до того момента, когда Земля раскрутится до такой скорости, будет чрезвычайно сложно, ведь ускорение приведет к природным катаклизмам.

Но все это произойдет, если Земля ускорится внезапно.

"Если же она будет постепенно ускоряться в течение миллионов лет, мы приспособимся к этому", – уверен Оденвальд.

Ураганы, землетрясения и другие катастрофы

Ускорение Земли раскрутит и атмосферу, что означает, что ураганы станут значительно быстрее и будут иметь больше энергии для разрушений.

Дополнительная скорость на экваторе, как уже упоминалось выше, начнет стягивать воду с полюсов. Но если речь идет об ускорении не на 1,6 км, а на 160 км в час, это превратится в глобальную катастрофу.

"Я думаю, что бассейн Амазонки, Северная Австралия, не говоря уже об островах в экваториальном регионе, все они уйдут под воду", – заявил аналитик компании ESRI, разрабатывающей программное обеспечение для геоинформационных систем (ГИС) Витольд Фрачек.

По его прогнозам, речь идет о 10-20 метрах воды.

Но это не все. Предположим, что ускорение увеличивается на 1600 км/ч.

"Это, безусловно, будет катастрофой", – считает Фрачек.

По его прогнозу, в таком случае над водой будут видны только вершины Килиманджаро или самые высокие вершины Анд.

Лишняя вода будет извлечена с полярных регионов, где центробежная сила меньше, поэтому Северный Ледовитый океан станет значительно более мелким.

Еще один интересный момент, дополнительная центробежная сила от вращения привела бы к тому, что воде на экваторе было бы легче бороться с гравитацией. Фрачек прогнозирует, что воздух в этих регионах будет насыщен влагой, что приведет к постоянным дождям.

На скорости около 27 тысяч км/ч центробежная сила на экваторе сравнится с силой тяжести и вода начнет падать вверх. Но вряд ли в экваториальном регионе все еще будут жить люди, которые смогут увидеть это.

Фрачек считает, что единственной возможностью спасения людей из экваториальных стран стало бы переселение в обезвоженные полярные регионы, или, по крайней мере, средние широты.

Еще большее увеличение скорости вращения Земли также привело бы к тому, что, в конце концов, земная кора также сместилась бы. Планета потеряла бы свою округлую форму, сплющившись на полюсах и выпячиваясь у экватора.

"Мы имели бы огромные землетрясения. Тектонические плиты будут двигаться быстро, и это будет катастрофически для жизни на планете", – прогнозирует Фрачек.

Помедленнее, пожалуйста

Как объясняет Оденвальд, в реальности скорость вращения Земли постоянно колеблется на миллисекундном уровне. Ее могут изменять землетрясения, цунами и даже большие воздушные массы и таяния ледников.

Он объясняет, что миллиарды лет назад Земля, вероятно, имела форму сплющенного шара и вращалась так быстро, что день длился всего несколько часов. Впоследствии произошло столкновение Земли с неизвестным объектом, которое привело к радикальному изменению формы планеты, а также к образованию Луны.

С этого времени Земля замедляется примерно на 6,1 км в час каждые 10 миллионов лет. А поскольку основным фактором замедления является гравитационное влияние Луны, значит, гораздо вероятнее, что в будущем вращение Земли будет замедляться, а не ускоряться.

"Невозможно представить, чтобы Земля могла так резко ускориться. Чтобы вращаться быстрее, в нее должен попасть правильный объект, а это разредило бы кору, и мы в любом случае были бы мертвы", – резюмировал Оденвальд.

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