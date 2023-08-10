К Земле летит потенциально опасный астероид-гигант: в NASA сказали, когда всем подготовиться

Астрономы предупредили об опасности – к Земле приближается астероид 6037 (1988 EG). Он пролетит на расстоянии около 6 миллионов километров со скоростью 14,25 километра в секунду.

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Астероид называют гигантом, ведь его размер сопоставим с площадью девяти футбольных полей (диаметр составляет от 420 до 960 метров). В NASA предполагают, что пролет состоится 23 августа.

Опасный ли астероид 6037 (1988 EG)

Астероид 6037 (1988 EG) регулярно пролетает мимо Земли. Небесное тело было открыто в 1988 году. Это один из астероидов группы Амора, пересекающих орбиту Марса, но не пересекающих орбиту нашей планеты. Казалось бы, астероид не несет потенциальной опасности, однако ученые предостерегают: вследствие гравитационного взаимодействия орбита небесного тела может измениться.

Таким образом, в будущем 6037 (1988 EG) может представлять угрозу, поэтому его называют потенциально опасным небесным телом. В случае столкновения с Землей он может повлечь за собой серьезные разрушения.

Астероид 6037 (1988 EG) и Тунгусский метеорит

Астероид 6037 (1988 EG) сравним с Тунгусским метеоритом, вспыхнувшим над Сибирью в 1908 году и уничтожившим более 2000 квадратных километров леса. Тунгусский метеорит имел гораздо меньший диаметр – около 60 м. Если бы 6037 (1988 EG) столкнулся с Землей, последствия были бы более катастрофическими. Ученые подсчитали, что сила удара составляла бы 1000 мегатонн в тротиловом эквиваленте – это в 50 раз больше, чем сила мощнейшего ядерного взрыва в истории, произошедшего во время испытания водородной бомбы СССР в 1961 году.

Столкновение с астероидом могло бы вызвать климатические изменения в глобальном масштабе. Произошло бы массовое вымирание и разрушение городов или даже стран.

Пока астрономы успокаивают: пока вероятность столкновения достаточно низкая. Пролет 23 августа 2023 состоится на безопасном расстоянии. Ученые продолжат изучать астероид и анализировать его траекторию полета во избежание катастрофических последствий в будущем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что астрономы обнаружили скрывающиеся в сиянии Солнца астероиды-"убийцы планет".

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