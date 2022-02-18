К Земле летит астероид, который мог бы оставить вмятину с целый город

Астрономы внимательно наблюдают за крупным астероидом (455176) 1999 VF22, который летит по направлению к Земле. Ученые рассчитывают, что опасный космический объект пролетит мимо нашей планеты.

Согласно данным NASA, "потенциально опасный" астероид совершит максимальное сближение с Землей уже в ближайший вторник – 22 февраля. Наблюдать за его движением можно будет онлайн, поскольку полет решили транслировать в прямом эфире.

1999 VF22 был обнаружен в ноябре 1999 года. Точный размер космического камня неизвестен. Поскольку его поверхность темная и не отражает свет, астрономам трудно определить масштабы. Оценки экспертов варьируются от 623 до 1410 футов (190-430 м).

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Однако самые точные наблюдения объекта, сделанные в 2019 году, показали, что его диаметр составляет около 738 футов (224,9 м).

Но даже столь "скромные" в глобальном понимании размеры астероида делают его опасным. Как пишет Daily Star, если тот упадет на Землю, то может оставить на планете вмятину размером с город. Поэтому он включен в список потенциально опасных объектов NASA.

В то же время, астрономы предсказывают, что астероид благополучно минует Землю на расстоянии 3 334 000 миль (5,4 млн км), что примерно в 14 раз больше расстояния между Землей и Луной.

В следующий раз астероид совершит сближение с нашей планетой – при условии, что его орбита не будет нарушена каким-либо другим космическим камнем, – 23 февраля 2150 года.

Его ближайшее известное предыдущее приближение было совершено 31 октября 1999 г. – всего за 10 дней до того, как он был впервые обнаружен учеными.

Проследить за траекторией астероида можно будет и дома при условии наличия хорошего телескопа. Но если такого нет, то наблюдать за космическим телом можно будет через виртуальный телескоп.

Кроме 1999 VF22, в списке потенциально опасных астероидов NASA еще около 2200 объектов.

Крупнейшим из них является астероид (53319) 1999 JM8 – шириной в четыре мили (6,4 км), который, вряд ли в обозримом будущем приблизится к нам намного ближе, чем планета Венера.

В настоящее время наибольшую угрозу представляет астероид Бенну, 460-футовая скала (140 м), которая, как предполагают эксперты, совершит серию сближений с Землей в следующие пару столетий. Его максимальное сближение произойдет во вторник, 24 сентября 2182 года. Тогда вероятность столкновения с нашей планетой составит примерно 1 из 2700.

Как сообщал OBOZREVATEL, астероид размером со 100-этажного здание подлетит к Земле в марте. 2001 CB21 должен пройти мимо Земли 4 марта примерно в 3:00 утра.