Исследователи нашли село, потерянное 500 лет назад: поселение есть в Книге судного дня

Книгой Судного дня в Великобритании называют первую в истории поземельную перепись, которую провели еще в Средние века (1085-1086 гг.). И указанные там населенные пункты до сих пор представляют большой интерес для археологов.

Как сообщает BBC, сейчас энтузиасты задались целью откопать село Садели, которое долгое время было из крупнейших в регионе, но исчезло в 15 веке. Они уже определили приблизительное месторасположение села недалеко от города Челтнем в графстве Глостершир и запустили краудфандинговую кампанию для проведения раскопок.

Считается, что деревня Садели находилась возле замка Садели. Приблизительно 40 семей проживало здесь на протяжении 400 лет. Период процветания длился для него примерно до 1400-х годов, в 1440-х гг. начался упадок. А к 1500-м гг. село почти полностью исчезло.

По словам архивариуса замка Садели Дерека Мердока, причиной этого могли быть действия первого владельца замка Ральфа Ботелера. По мнению специалиста, тот построил для себя большое сооружение и не желал видеть из его окон дома простолюдинов. Однако Мердок отмечает, что сейчас это не больше, чем рабочая гипотеза.

Новые данные, полученные с помощью LiDAR – технологии получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах, обнаружили возможное расположение села. В частности, эта система позволила обнаружить вероятные следы ряда средневековых жилых участков.

Раскопки станут шестыми в рамках DigVentures в замке Садели. Участие в проекте принимают рядовые граждане, желающие приобщиться к поиску и сохранению исторического наследия. Участница проекта Майя Пина-Дасье рассказала, что исследователям уже удалось найти контуры и следы некоторых средневековых построек. И сейчас они надеются установить их точный возраст и период, когда они вышли из строя и разрушились. Команда рассчитывает, что доказательства, собранные на этом месте, будут способствовать более широкому исследованию истории городка Винчкомб и его окрестностей.

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