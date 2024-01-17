В тропических лесах Амазонки нашли долину потерянных городов: им более 2000 лет

История содержит еще много тайн, особенно о древних цивилизациях, существовавших до начала завоевания Нового мира конкистадорами. Недавно археологи шокировали открытием – они обнаружили скопление потерянных городов в тропических лесах Амазонки.

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Согласно раскопкам, примерно 2000 лет назад там проживало по меньшей мере 10 000 фермеров, а это довольно значительная цифра для древнего мира. Детали об открытии рассказало издание The Guardian.

Первые намеки на земляные курганы и скрытые дороги в Эквадоре заметил археолог Стивен Ростейн несколько десятилетий назад. Но тогда ученый не был уверен в своем открытии и даже не мог представить, к чему приведут масштабные раскопки.

Картографирование, произведенное с помощью технологии лазерных датчиков показало, что эти места являлись частью густой сети поселений, между которыми существовали соединительные дорог. Древние города скрывались в лесистых предгорьях Анд. Эта цивилизация, по предварительным подсчетам, просуществовала около 1000 лет.

Ростейн называет эту местность "потерянной долиной городов". Исследователи обнаружили, что в поселениях проживал народ упано. Хронологически города датируются примерно между 500 годом до н. и 300–600 годами нашей эры. В Европе в это время расцветала и приходила в упадок Римская империя.

Масштабы раскопок впечатляют: сельскохозяйственные поля с дренажными каналами окружали более 6000 земляных насыпей. Существовали не только жилые постройки, но и большие общественные сооружения. Самые большие дороги имели ширину 10 метров и простирались на 10-20 км.

Численность населения оценить трудно, но ученые предполагают, что в потерянной долине могло проживать по меньшей мере 10 000 жителей. Антуан Дорисон, соавтор исследования, называет еще более впечатляющие данные: 15000–30000 на пике расцвета. Для сравнения, именно столько населения было в Лондоне римской эпохи, а это, к слову, был самый большой город Британии.

Майкл Хекенбергер, археолог из Университета Флориды, добавил, что это свидетельствует об очень плотном заселении и чрезвычайно сложной организации общества.

По словам Хосе Ириарте, археолога из Университета Эксетера, для строительства дорог и тысяч земляных курганов потребовалась бы сложная система организованного труда. Инки и майя строили из камня, но людям в Амазонии приходилось использовать подручные материалы – дерево и грязь.

"Амазонку часто считают "нетронутой пустыней", где проживают лишь небольшие группы людей. Но недавние открытия показали нам, насколько сложнее на самом деле прошлое", – подчеркнул Ириарте.

Ученые также обнаружили доказательства существования древних городов в Боливии и Бразилии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые узнали о настоящем назначении артефакта майя и заявили, что это "портал" в потусторонний мир.

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