Интервальное голодание не поможет похудеть, но может быть полезным для мозга – ученые

Интервальное голодание способствует увеличению продолжительности жизни, так как укрепляет здоровье клеток и запускает адаптацию к недоеданию, или так называемую метаболическую гибкость.

Об этом свидетельствует исследование Университета Джонса Хопкинса, США. В то же время исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что интервальное голодание приводит к минимальной потере веса и может грозить потерей мышечной массы.

В свою очередь, исследование, опубликованное в Experimental Biology and Medicine, доказывает, что недостаток мышечной массы связан с высоким риском смерти.

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Так, согласно недавнему исследованию, интервальное голодание улучшает когнитивные способности, особенно в преклонном возрасте. В долгосрочной перспективе такая диета может улучшить память и образовывать новые нервные клетки в гипокампе взрослых крыс, замедляя умственное старение, показывает исследование Института психиатрии, психологии и нейронауки Королевского колледжа Лондона, опубликованное в Molecular Biology.

По данным авторов работы, интервальное голодание способствует экспрессии гена долголетия Клото, отвечающего за формирование новых нейронов у взрослых людей.

В целом, как пишет La Vanguardia, если интервальное голодание не вызывает каких-либо затруднений и соответствует образу жизни, а в меню входят разнообразные и питательные продукты, можно его продолжать. Если же присутствуют какие-либо проблемы, не стоит ущемлять себя, поскольку любая другая диета может способствовать крепкому здоровью и активности.

При этом диетологи предостерегают, что интервальное голодание может быть стрессом для организма, который не принесет никакой пользы.

Ассоциация диетологов Великобритании и Американский институт раковых исследований называют негативные последствия этой диеты на психологическом уровне: раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, нарушения сна, обезвоживание, недостаток питательных веществ. Также важно учитывать, что долгосрочное влияние на здоровье неизвестно.

А нутрициолог Палома Кинтана отмечает, что, хотя интервальное голодание может быть полезным, "перезагружая" организм, не следует использовать его как "плохой способ" похудеть и, тем более, как компенсацию за переедание в будущем.

Как известно, идея интервального голодания заключается в отказе от еды в течение 16 часов в сутки. В течение остальных 8 часов есть можно. Считается, что такой режим питания заставляет организм сжигать жировые запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская спортсменка Анита Луценко объяснила, кому не подойдет интервальное питание. По ее словам, если диета не вредит здоровью, можно продолжать питаться в таком режиме.