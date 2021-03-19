Анита Луценко разъяснила, кому не подойдет интервальное питание

Украинская спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко объяснила, что популярный метод интервального голодания может не подойти людям, у которых есть проблемы с желчным.

Данная методика направлена на уменьшение количества съеденных калорий за счет того, что между приемами пищи появляются продолжительные временные паузы. Например, 8 часов человек ест, следующие 16 – полностью отказывается от пищи. По словам специалиста, если интервальное голодание не вредит здоровью, то тогда можно продолжать питаться в таком режиме. Если для этого есть противопоказания – лучше сохранить стандартное 3-4-разовое питание.

" Помните, что питание каждого человека должно основываться на голоде и сытости. И режим питания 3-4 раза в день в удобное время вполне обеспечивает отличной фигурой и позволяет обрести качественное, упругое, здоровое тело. При этом важно есть полноценно и не пытаться себя ограничивать", – подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский ученый опровергнул популярные мифы о здоровом питании. Тим Спектор уверяет, что завтрак не является обязательным приемом пищи, соль – это не белая смерть, а польза рыбы весьма преувеличена.