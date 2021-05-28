Очередной полет беспилотника NASA Ingenuity на Марсе прошел с проблемами: что произошло

Вертолет Ingenuity совершил свой шестой полет на Марсе, во время которого возникли проблемы. Несмотря на сбои, эксперты NASA остались довольны тем, как беспилотник выполнил поставленную задачу и справился с непредвиденными обстоятельствами.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA отчиталось о том, как прошел шестой полет Ingenuity на Красной планете. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Очередной "боевой вылет" беспилотника состоялся 22 мая. Согласно задаче, Ingenuity должен был расширить диапазон полета и продемонстрировать возможности аэрофотосъемки, получив стереоизображение нужной области.

Беспилотник получил задание подняться на высоту 10 метров, прежде чем переместиться на 150 метров на юго-запад со скоростью 4 метра в секунду. Далее он должен был пролететь 15 метров на юг, сделав снимки в западном направлении, затем повернуть на северо-восток, в этом направлении преодолеть еще 50 метров и приземлиться.

Телеметрия рейса показывает, что первый 150-метровый отрезок полета прошел гладко. Но потом что-то пошло не так и Ingenuity начал изменять скорость и раскачиваться. Такое поведение сохранялась до конца полета.

До безопасной посадки бортовые датчики показывали, что аппарат сделал отклонения по крену более чем на 20 градусов, а также зафиксировали прыжки потребления энергии. В итоге Ingenuity сумел приземлиться в 5 метрах от заданного места.

Как выяснилось, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера Ingenuity произошел сбой, и таймер фотокамеры начал показывать неправильное время, что привело к дальнейшим сбоям в системе навигации вертолета.

Несмотря на это, шестой полет Ingenuity на Марсе в NASA считают успешным.

Напомним, вертолет Ingenuity доставили на Марс прикрепленным к днищу марсохода Perseverance, который приземлился в кратере Езеро 18 февраля 2021.

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