Гений, которого Эйнштейн считал дураком: главные факты о Роберте Оппенгеймере, который стал 'разрушителем миров'

Роберт Оппенгеймер – американский физик-теоретик, который широко известен как отец атомной бомбы. Именно он руководил разработкой этого страшного оружия во время так называемого Манхетенского проекта. Созданная бомба была настолько мощной и зловещей, что Оппенгеймер впоследствии сказал, что при виде ее взрыва вспомнил строки из индуистского священного писания Бхагавад Гиты: "Теперь я стал Смертью, разрушителем миров".

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Именно изобретение Оппенгеймера, которое, как считалось, положит конец всем войнам, было сброшено на японские города Хиросиму и Нагасаки. В результате бомбардировки погибли около 200 000 человек.

Однако следует признать, что в биографии физика были и другие моменты, которые не приводят такого ужаса при упоминании о них. OBOZREVATEL рассказывает факты о Роберте Оппенгеймере.

Предсказал существование черных дыр

По своему характеру Оппенгаймер был очень любознательным человеком, поэтому, когда его что-то заинтересовывало, он начинал непрерывно исследовать этот предмет. Так же случилось и с астрофизикой.

Он настолько увлекся темой, что в конце концов написал несколько теоретических статей об объектах, которые еще даже не были открыты, но, как считал Оппенгеймер, должны были существовать.

Самым смелым его предсказанием была идея о том, что в дальних глубинах космоса должны существовать "умирающие звезды, гравитационное тяготение которых превышает их производство энергии". Такая его идея появилась в 1939 году в статье "О непрерывном гравитационном сжатии", которую физик написал в соавторстве со своим студентом Гартлендом Снайдером.

Лишь впоследствии, когда было открыто существование черных дыр, физики поняли, что именно их имел в виду ученый.

Дурак и коммунист

Оппенгеймер, непременно, был гением. Но у него были проблемы с эмоциональной незрелостью, которые были очевидны даже несмотря на его огромные знания. А также он был откровенно наивным в политическом плане.

Именно приверженность коммунистическим идеям (в партию физик так никогда и не вступил) привела к тому, что Оппенгеймера хотели лишить доступа к секретной информации.

Однажды встретившись с Альбертом Эйнштейном, он пожаловался ему на сложную ситуацию, в которой оказался. На это Эйнштейн посоветовал коллеге просто уйти и не принуждать себя к изнурительному расследованию и суду Комиссии по атомной энергии.

Но Оппенгеймер ответил, что от него будет больше пользы изнутри вашингтонского истеблишмента, чем извне, и решил остаться и сражаться.

Эйнштейн, выслушав его аргументы, зашел в свой кабинет и, кивнув на Оппенгеймера, сказал своей секретарше: "а вот и нарр (дурак – в переводе с идиша)".

Впоследствии битву Оппенгеймер таки проиграет и это отразится на всей его жизни.

Пытался отравить своего профессора

Учась в Кавендишской лаборатории в Кембридже (Англия) Оппенгеймер переживал тяжелые времена и, из-за эмоциональных проблем и ощущения изоляции, даже находился в состоянии глубокой депрессии.

Ситуацию не улучшал его научный руководитель Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт, одаренный физик-экспериментатор. Блэккету все удавалось настолько легко, что Оппенгеймер откровенно ему завидовал и пытался завоевать его одобрение.

Когда все действия Оппенгаймера оказались тщетными, он, как утверждал давний друг Фрэнсис Фергюссон, обработал яблоко вредными химикатами и оставил его на столе Блэкетта. К счастью, научный руководитель к яблоку не коснулся или его просто кто-то вовремя убрал. Кроме слов Фергюссона, никаких доказательств этой истории не существует.

Был нытиком

Оппенгеймер был очень убедителен и уверен в себе, когда приходилось работать или выступать в непринужденной обстановке, но достаточно было задействовать хоть немного давления и он сразу ломался.

Через два месяца бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Оппенгеймер встретился с президентом США Гарри Трумэном, чтобы выразить обеспокоенность возможной будущей ядерной войной с СССР. Президент выслушал физика и просто отмахнулся от него, заявив, что Советский Союз никогда не сможет создать атомную бомбу.

Оппенгеймера возмутило такое заявление и он, заломив руки, тихо сказал: "господин президент, я чувствую, что на моих руках кровь".

Трумэна такое поведение физика настолько разозлило, что он немедленно закончил встречу, заявив, что у него самого на руках "вдвое больше крови", но нет смысла ходить и сетовать на это. Своему госсекретарю Дину Ачесону Трумэн впоследствии резко сказал: "Я не хочу больше видеть этого с*кина сына в этом кабинете".

Доказательства этого содержатся в переписке президента с Ачесоном, где он говорит, что отец атомной бомбы был "ученым-нытиком".

Любимец студентов

Несмотря на то, что на людей своего круга Оппенгеймер производил неоднозначное впечатление, студенты, которым он преподавал физику, были просто очарованы его лекторскими умениями. Его риторические способности и эрудиция, выходившие далеко за пределы физики, делали его увлекательным оратором.

Оппенгаймер был настолько одарен в создании красивых предложений – часто на лету – что очаровывал студентов, которым читал лекции. Дошло до того, что некоторые из них стали одеваться как их кумир – серый костюм и неуклюжие черные ботинки и даже курить его любимые сигареты.

Разговаривал на шести языках, в частности древним санскритом

Оппенгеймер отличался тем, что обладал большой способностью впитывать информацию. Неудивительно, что он владел шестью языками: греческим, латынью, французским, немецким, голландским (который выучил за шесть недель ради лекции в Нидерландах) и на древнеиндийском языке санскрит.

В 12 лет прочитал лекцию в Нью-Йоркском минералогическом клубе

Жажда геологии появилась у юного Роберта в возрасте 7 лет. Тогда он увлекся кристаллами, а потом начал фанатично коллекционировать минералы. Немного погодя он даже начал писать письма на печатной машинке местными геологами. Уровень знаний мальчика так поразил одного из геологов, что он пригласил Оппенгеймера прочесть лекцию в Нью-Йоркском минералогическом клубе, не подозревая, что приглашает ребенка.

Когда мальчик пришел прочитать лекцию, его встретили громким смехом, но помогли выступить, принеся деревянный ящик, чтобы он мог дотянуться до трибуны.

Оппенгеймер произнес настолько поразительную речь, что зал разразился аплодисментами.

Назвал первое испытание атомной бомбы в честь умершей любовницы

Оппенгеймер встретил Джин Тейтлок в 1936 году и, несмотря на то, что уже был женат на Кэтрин Пьюнинг, закрутил роман с новой пассией. При этом одна любовь не мешала другой, поэтому отношения с Тейтлок продолжались вплоть до ее смерти в 1944 году от передозировки наркотиками. Считается, что она совершила самоубийство из-за постоянных приступов депрессии.

Интересно, что именно Тейтлок заинтересовала физика коммунистическими идеями и даже уговорила его пожертвовать в фонд партии, чтобы побороть бедность в США. Впоследствии ФБР стало следить за Оппенгеймером и прослушивать его телефонные разговоры.

В честь одного из ее любимых стихов Оппенгеймер присвоил кодовое имя "Троица" первому испытанию атомной бомбы.

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