День на Земле мог продолжаться 65 часов, но человечество спасли от катастрофы

Вращение Земли постепенно замедляется благодаря взаимодействию с Луной, говорят ученые. А два миллиарда лет назад в этом взаимодействии произошла пауза, длившаяся около миллиарда лет. Тогда атмосфера Земли была теплее и состояла из разных газов. Существовал естественный резонанс в атмосферной системе в течение половины продолжительности дня – это увеличивало мощность Солнца.

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Благодаря новому исследованию ученые высчитали, сколько бы длился день на Земле, если бы эта эпохальная пауза не случилась. Детали рассказало издание Ifl Science.

На протяжении веков ученые выдвигали предположение, что Луна отдаляется от Земли, и это смещение крутящего момента замедляет вращение планеты.

Недавно исследователи подсчитали, сколько бы длился сегодня день, если бы замедление не прекращалось. Несколько команд ученых независимо друг от друга пришли к выводам, что светловой период мог бы длиться 65 часов.

Объяснение обеих команд состоит в том, что Солнце ускоряет вращение Земли, и на протяжении большей части истории существования нашей планеты эта сила была гораздо меньше, чем сила Луны. В период паузы, который ученые называют "the boring billion" ("скучающим миллиардом"), сила Солнца была достаточной, чтобы уравновесить силу Луны.

По словам автора исследования профессора Нормана Мюррея из Университета Торонто, оба эффекта создают сопротивление, замедляя вращение Земли.

"Это как толкать ребенка на качели. Если ваш толчок и период размаха не синхронизированы, качели не полетят высоко. Но если они синхронизированы, и вы толкаете именно тогда, когда качели останавливаются на конечном этапе, толчок придаст импульс, и качели будут двигаться дальше и выше ", – провел понятную аналогию профессор Мюррей.

Подобная ситуация произошла, когда атмосфера Земли имела резонанс 10 часов, а день длился 20 часов.

Влияние Солнца было очень сильным во время периода резонанса и незначительно до и после. Если бы не это, световой период ныне длился бы 65 часов, дни были бы намного жарче, а ночи – гораздо холоднее.

Какой бы удивительной ни была эволюция, вряд ли многие виды смогли бы справиться с такими резкими колебаниями температуры. Жизнь на Земле, возможно, и не закончилась бы, но точно не имела бы такого биоразнообразия, как сейчас.

Профессор Мюррей отметил, что "мы сами немного меняем продолжительность дня" – и связано это с глобальным потеплением.

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