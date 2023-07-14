На Марсе обнаружены новые интригующие признаки органических молекул: что об этом известно

На Марсе могут быть обширно распространены органические вещества. Доказательством этого являются материалы, найденные в породах марсианского кратера Джезеро.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Как рассказали ученые, спектроскопический анализ, проведенный благодаря приборам на борту марсохода Perseverance, выявил признаки молекул углеводородов в различных горных породах. Более того, молекулы отличались по количеству и типу в разных породах.

"Мы обнаружили сигналы, соответствующие ароматическим органическим молекулам в нескольких породах на дне кратера Езеро", – рассказала ScienceAlert астробиолог из Калифорнийского технологического института Сунанда Шарма, возглавлявшая исследование.

Ранее марсоход Curiosity также нашел органические молекулы в кратере Гейла, но новое открытие, скорее всего, может свидетельствовать о том, что строительные блоки для жизни широко распространены по всему Марсу.

"Мы видим по меньшей мере четыре разных типа флуоресцентных сигналов и три типа сигналов комбинационного рассеяния, которые, возможно, являются органическими. Это было неожиданно и интересно, поскольку такие отличия могут означать, что клетки имели разную историю изменений", – отметили ученые.

Поиск признаков жизни – одна из главных задач Perseverance. Сам углерод не является прямым доказательством того, что на Марсе была жизнь, но он является необходимым условием. Поэтому, как объясняют ученые, если вы хотите оценить пригодность для жизни, углеродсодержащие молекулы – одна из ключевых вещей, на которые следует обратить внимание.

Ученые также отмечают, что способность горных пород сохранять эти молекулы также важна, поскольку это может свидетельствовать о том, что жизнь могла возникнуть или поддерживаться на ней в определенный момент истории Марса.

Благодаря инструменту SHERLOC из Perseverance, Шарма и ее коллеги не только нашли искомые сигналы, но и обнаружили ключевые отличия в химическом составе этих пород формаций Мааз и Сейта.

"Мааз и Сейта не выглядели одинаково с точки зрения количества, типа и минеральных ассоциаций возможных органических сигналов. Теперь мне интересно, что с ними произошло, чтобы дать такие отличия; как это вписывается в нашу историю о кратере Джезеро?" – спросила ученая.

Perseverance продолжает свою работу и намерен получить образцы горных пород в новых местах. Это может помочь исследователям составить более подробную геологическую историю Марса и органических молекул на нем.

Ученые надеются, что широкое распространение органических материалов будет означать, что они будут присутствовать и в образцах, которые Perseverance вернет на Землю, где их смогут непосредственно изучить.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о теории ученого, который предполагает, что человечество уже нашло жизнь на Марсе, но могло случайно убить ее.

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