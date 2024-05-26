Действительно ли гробницы фараонов в Египте были прокляты: открыта завеса мистической загадки

Гробница Тутанхамона – не только одна из самых археологических находок 20-го века. Это еще и очередной источник мифов и псевдоархеологических теорий, к которым относится так называемое "проклятие фараона".

О нем, в частности, заговорили после загадочной смерти лорда Карнарвона – спонсора экспедиции по поиску Тутанхамана. Лорд умер всего через несколько месяцев после входа в гробницу, пишет IFLScience.

В то же время руководитель экспедиции Говард Картер, например, прожил еще 17 лет после посещения места последнего упокоения египетского правителя.

Что касается Карнарвона, то он на протяжении многих лет страдал постоянными легочными инфекциями после того, как травмировался в автомобильной аварии в 1903 году. Исследователь умер от заражения крови в результате инфекции, передаваемой комарами, в мае 1923 года.

Однако Карнарвон вполне мог навлечь проклятие на себя из-за своих деловых дел. Чтобы профинансировать знаменитую экспедицию, он продал права на информацию о гробнице лондонской Times, фактически предоставив газете монополию на все факты, связанные с Тутанхамоном и его открытием.

Весь мир был увлечен историей, попавшей в Times. Другие издания отчаянно пытались раздобыть хоть что-то для публикации и стали придумывать легенды. После смерти Карнарвона журналисты принялись за написание спекулятивных историй.

Дэвид Сильверман, куратор всемирно известной выставки Тутанхамона в Пенсийском музее, писал в 1987 году, что многие репортеры того времени намеренно неправильно истолковали надписи на гробнице, чтобы намекать на существование проклятия. Один источник, например, утверждал, что в отрывке было написано: "Я убью каждого, кто переступит этот порог священных окрестностей вечно живущего королевского короля", хотя на самом деле такого сообщения никто никогда не видел.

Другой ошибочно перевел вырезанный на гробнице фрагмент египетской Книги мертвых: "Вошедших в эту священную гробницу быстро посетят крылья смерти".

Однако, хотя вблизи тела Тутанхатона нет проклятия, то подобное иногда писали на других древнеегипетских гробницах. Один известный пример предупреждает, что "разбивающие эту гробницу умрут от болезни, которую не сможет диагностировать ни один врач", хотя непонятно, на чьей могиле была написана эта угроза.

В целом проклятия были отчеканены только на гробницах частных лиц. Египетские короли уже были защищены серией заклинаний, известных как Тексты Пирамид, и потому не нуждались в дополнительной защите в виде проклятия.

Несмотря на отсутствие подлинных проклятий в гробницах фараонов, чрезмерно упорные наблюдатели неоднократно искали причины считать, что тревога древнего царя может иметь смертельные последствия. Одна статья даже предполагает, что египтяне хоронили ядерные отходы в "хранилищах" под некоторыми гробницами, что привело к роковым осложнениям для здоровья археологов из-за радиации.

Несмотря на нелепые предположения, некоторые законные исследования показали, что древние гробницы могут содержать потенциально вредные грибы, плесень или другие микробы, которые могут угрожать вдыхающим их исследователям. Однако пока нет никаких признаков того, что любой египтолог когда-либо был поражен таким патогеном, поэтому это – дополнительный гвоздь в гроб проклятия фараона.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ученые развенчали миф о Тутанхамоне, скончавшемся в юном возрасте.

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