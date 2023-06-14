Тутанхамон на самом деле не был болезненным мальчиком: раскрыта загадка века

Жизнь египетского фараона Тутанхамона привлекает любителей истории и ученых уже давно. Несмотря на раннюю гибель в возрасте 18-19 лет, он стал одним из самых известных правителей Древнего Египта, а обретение его чудом уцелевшей гробницы стало огромным событием, которое заметили далеко за пределами археологического сообщества.

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До сих пор считалось, что Тутанхамон был болезненным парнем, имел косолапость, плохо ходил. Но, как пишет издание Mail Online, эксперты-египтологи заявили, что это предположение скорее всего абсолютно ошибочно.

Предположение о болезненности Тутанхамона возникло из-за того, что в его гробнице ученые обнаружили 130 тростей, которые могли быть палками для ходьбы. Часть из них уцелела, часть сохранилась только фрагментами. Но сейчас сразу три эксперта по Древнему Египту заявили во время Челтнемского научного фестиваля, что трости, скорее всего, имели совсем другое значение.

Так египтолог-биомедик София Азиз, изучавшая мумию Тутанхамона, заявила – юный фараон наверняка не имел косолапости, которую ему приписывают. По ее словам, этот недостаток мог "возникнуть" у правителя в процессе мумификации его тела. Нанесение масел и тугое бинтование вполне способны обезобразить прижизненную форму стопы. А трости, найденные в гробнице, она назвала знаком королевской власти.

Азиз сообщила, что широко известная потеря средней кости на втором пальце левой ноги Тутанхамона могла произойти, когда его тело переносили в ящик с песком. Также кость кто-то мог унести себе как своеобразный сувенир.

Ученая, исследовавшая более 50 мумий, рассказала во время конференции, на самом деле на костях ног Тутанхамона нет никаких признаков косолапости. Они достаточно ровные и в целом не деформированы. Ничто не указывает на то, что правителю Египта было тяжело ходить.

Известно, что гробницу, в которой был похоронен Тутанхамон, обнаружил в 1922 году археолог Говард Картер. Находившиеся в ней артефакты указывали, что покойник стал фараоном в возрасте 9 лет, произошло это в 1336 году до нашей эры. А потом он внезапно скончался в возрасте 18 или 19 лет. Сейчас некоторые эксперты предполагают, что предметы из гробницы указывают на то, что юный правитель был не болезненным парнем, а воином. В частности, рядом с его мумией нашли кожаные доспехи и разное оружие.

Мысль о том, что Тутанхамон был болезненным юношей, опроверг и куратор Египетского музея в Манчестере доктор Кэмпбелл Прайс. Он считает это предположение мифом. Исследователь добавил, что манера изображать фараонов египетскими художниками имела немного общего с реальностью, ведь правителей считали живыми богами и приписывали им невероятные черты и способности.

Доктор Прайс предположил, что в пользу создания образа болезненного юноши сыграло время обнаружения гробницы Тутанхамона. Это произошло сразу после Первой мировой войны, когда многие молодые мужчины погибли на полях боев. Из-за этого и появилось коллективное возвышенное сочувствие к фараону, умершему в таком раннем возрасте.

В пользу этой теории свидетельствует то, что найденные в гробнице трости были украшены изображениями врагов Тутанхамона. К примеру, представителей соседнего народа нубийцев. А значит, они вряд ли носили чисто утилитарный характер и скорее имели церемониальное значение.

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