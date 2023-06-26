Человечество не готово: Солнце может достичь опасного пика раньше, чем считали ученые

Ученые, вероятно, ошиблись с расчетами по поводу того, когда Солнце может достичь своего 11-летнего максимума, поставив Землю и человечество в довольно неприятную ситуацию. Последние события на звезде могут свидетельствовать о том, что Солнце достигнет своего максимума не в 2025 году, как прогнозировалось ранее, а уже к концу 2023 года.

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Об этом пишет издание LIveScience со ссылкой на сразу несколько экспертов. Ученые также рассказали, к каким неприятностям на Земле это может привести.

(Не)Спокойное Солнце

Наша звезда достигает своего максимума примерно каждые 11 лет. В начале этого цикла магнитное поле на Солнце находится в стабильном состоянии и удерживает плазму на поверхности звезды, подавляя бури. Но с каждым годом линии магнитного поля запутываются как клубок резиновых лент, которые в конце концов не выдерживают и разрываются. В результате этого северный полюс становится южным и наоборот.

Чем ближе Солнце к завершению цикла, тем агрессивнее оно становится, извергая огненные сгустки плазмы, покрываясь темными пятнами размером с планету и отправляя в космос потоки мощного излучения.

Все это опасно для Земли, ведь такие бури на Солнце могут нарушить связь, повредить энергетическую инфраструктуру, нанести вред некоторым живым существам (в частности, астронавтам на орбите) и даже вывести из строя спутники.

По предварительным расчетам, такой бурный период должен произойти в 2025 году, но некоторые ученые считают, что есть все признаки того, что это произойдет гораздо раньше и буря на Солнце будет значительно сильнее, чем ожидалось. И, как заявили ученые, человечество очень плохо к этому подготовилось.

Как объяснил физик Солнца из Университетского колледжа Лондона в Великобритании Алекс Джеймс, чтобы определить, в каком периоде цикла находится светило, исследователи наблюдают за солнечными пятнами – более темными, холодными, круглыми участками поверхности нашей звезды, где образуются коронарные петли.

"Солнечные пятна появляются, когда сильные магнитные поля пронизывают поверхность Солнца. Глядя на эти пятна, мы можем получить представление о том, насколько сильно и сложно магнитное поле Солнца в этот момент", – пояснил Джеймс.

Чем ближе Солнце к максимуму – тем больше будет на нем пятен.

В 2019 году эксперты из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предположили, что пик 25-го солнечного цикла придется на 2025 год. Но уже тогда их прогноз не всем казался верным, поскольку пятна на Солнце свидетельствовали о более поздней стадии цикла.

Подтверждение этому ученые наблюдали в декабре 2022 и январе 2023 года, когда сначала был зафиксирован восьмилетний пик солнечных пятен, а впоследствии количество пятен оказалось более чем вдвое выше, чем прогнозировалось (143 против прогнозируемых 63).

Ошибочность прогнозов подтверждали и вспышки на Солнце – ключевой показатель активности. В частности, в 2023 году уже зафиксировано больше мощных вспышек класса Х, чем за весь 2022 год. По меньшей мере, одна из таких вспышек попала непосредственно в Землю.

Свидетельством мощных вспышек на Солнце были и яркие огни северного сияния, возникающие в результате возмущения магнитосферы Земли (подробнее об этом OBOZREVATEL писал здесь). Их в марте и апреле 2023 года видели даже украинцы.

О приближении солнечного максимума могут свидетельствовать и редкие солнечные явления, которые наблюдались за последние месяцы:

2 февраля огромный полярный вихрь, или огненное кольцо, кружило вокруг северного полюса Солнца более 8 часов;

9 марта плазменный водопад высотой 96560 км поднялся вверх, а затем упал обратно к Солнцу;

плазменный водопад высотой 96560 км поднялся вверх, а затем упал обратно к Солнцу; в марте "солнечный торнадо" бушевал в течение трех дней и был выше, чем 14 Земель, поставленных друг на друга.

"Все эти данные свидетельствуют о том, что солнечный максимум достигнет своего пика раньше, и он будет выше, чем ожидалось", – сказал Джеймс.

Его мнение разделяют и другие физики. Так, исследовательская группа под руководством физика Солнца и заместителя директора Национального центра атмосферных исследований в Колорадо Скотта Макинтоша предусмотрела, что пик солнечного максимума может наступить позже в этом году.

Прошлые циклы показывают, что солнечный максимум может длиться где-то от одного до двух лет, хотя ученые не знают этого наверняка.

Макинтош также объяснил, что проблема расчетов NASA и NOOA в том, что они используют методологию 30-летней давности, в то время как наука уже шагнула вперед. Он считает, что прогнозирование нужно делать с учетом развития каждого отдельного цикла.

Воздействие на Землю

Даже если Солнце достигнет максимума раньше, чем считалось, должно совпасть еще несколько факторов, чтобы это привело к проблемам на Земле. Как пояснила исследовательница Центра прогнозирования космической погоды NOAA Цу Вэй Фанг, чтобы достичь Земли, солнечные бури должны быть направлены в нужном направлении в нужное время. По ее словам, рост солнечной активности делает это вероятнее, но не гарантирует, что планету накроет больше штормов.

Если мощная солнечная буря все же произойдет, это может привести к ионизации верхних слоев атмосферы Земли и отключению радио и спутников. На половине планеты может произойти масштабный сбой в работе GPS.

Как отмечает Фанг, если же эти технические проблемы совпадут с большим стихийным бедствием, например землетрясением, результаты могут быть катастрофическими.

Кроме того, сильная солнечная буря может сгенерировать наземные электрические токи, которые могут повредить металлическую инфраструктуру, в том числе старые электросети и железнодорожные пути.

Пассажиры самолетов могут пострадать от повышенного уровня радиации, хотя и трудно заранее спрогнозировать, будут ли дозы солнечной радиации достаточно большими, чтобы повлиять на здоровье людей. Еще большее радиационное влияние испытывают астронавты на орбите Земли, или участники предстоящей лунной миссии "Артемида".

Геомагнитные бури также способны нарушить передвижения серых китов и других животных, использующих линии магнитного поля Земли для навигации.

Ионизированные верхние слои атмосферы также уплотняются, создавая дополнительное сопротивление для спутников на орбите и сбивая их с заложенного курса. В 2022 именно из-за солнечной бури упали 40 спутников Starlink, а поскольку количество спутников только увеличилось, шансы на их столкновение только растут.

Фанг также предполагает, что может произойти так называемый супершторм, аналогичный мощнейшей в истории наблюдений буре, известной как событие Каррингтона, произошедшее в 1859 году. Тогда его почувствовали и в Европе, и в Америке. Но вероятность такого сценария маловероятна.

Ученая также объяснила, что фактически люди мало что могут предпринять, чтобы оградить себя от прямого удара солнечной бури. Но, если есть точный прогноз, когда произойдет буря, можно изменить траектории спутников, приземлить самолеты и определить уязвимые объекты инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что Солнце способно выпустить невиданную ранее супервспышку, которая станет катастрофической для человечества.

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