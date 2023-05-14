Это будет конец для человечества: Солнце может выпустить невиданную ранее супервспышку

Ученым известно, что вспышки на Солнце могут влиять на состояние людей, а также вызвать неполадки со спутниками на орбите Земли, радиотехникой и даже глобальный блекаут. Однако недавнее исследование показало, что наше светило может быть гораздо более зловещим.

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Как стало известно по результатам исследования, Солнце способно выпустить гигантскую вспышку плазмы в 1000 раз сильнее всех ранее зафиксированных вспышек. Ее мощность будет эквивалентна взрыву 100 миллиардов 1-мегатонных бомб. Самая мощная из взорванных человечеством ядерных бомб имела мощность всего 50 мегатонн.

Такие выводы были сделаны после изучения звезды KIC9655129 – одной из ближайших наших соседок в галактике Млечный Путь.

Обычно Землю защищает от солнечных вспышек магнитное поле нашей планеты, но столь мощная вспышка может просто разорвать этот защитный слой. Тогда это приведет не только к глобальным проблемам с электросетями, но и к масштабным разрушениям.

Звезда KIC9655129, как установили астрономы, регулярно выпускает такие гигантские супервспышки и наше Солнце тоже способно.

"В солнечных вспышках и звездных супервспышках задействованы одни и те же физические процессы, что подтверждает гипотезу о том, что Солнце способно создать потенциально разрушительную супервспышку", – рассказала соавтор исследования Анна-Мария Брумхолл.

Однако ученые успокаивают, что несмотря на то, что Солнце может выпустить такую супервспышку, его вероятность остается низкой.

"К счастью, условия, необходимые для супервспышки, крайне маловероятны на Солнце, исходя из предварительных наблюдений за солнечной активностью", – отметила ведущая исследовательница Хлоя Пург.

Однако автор другого исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal, Юта Ноцу считает, что такая вспышка может произойти в ближайшие 100 лет.

В исследовании отмечается, что массивные супервспышки от "медленно вращающихся солнцевидных звезд" происходят "примерно раз в 2,000-3,000 лет". Это гораздо чаще, чем катастрофические астероидные удары, последний из которых, как полагают, произошел 66 миллионов лет назад и уничтожил динозавров.

"Наше исследование показывает, что супервспышки являются редкими событиями. Но существует определенная вероятность того, что мы можем наблюдать такое событие в ближайшие 100 лет или около того", – сказал он.

При этом, как отмечают авторы исследования, супервспышка, вероятнее всего, будет означать конец света, каким мы его знаем.

Причина в том, что мощный скачок напряжения от супервспышки станет роковым для электросети и приведет к тому, что невозможно будет перезапустить электросеть. Так что мир погрузится в темные времена как в буквальном, так и в переносном смысле.

Без электричества обесточятся больницы, города останутся без санитарии, продукты питания не смогут транспортироваться и храниться, а мировая экономика потерпит крах.

Фактически это вернет человечество в индустриальную эпоху, что станет проблемой для почти 8-миллиардного населения Земли. Как следствие – войны за ресурсы, голод и нищета.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о странных процессах на Солнце, которые озадачили ученых.

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