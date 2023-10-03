'Часть тела' продолжает жить после смерти человека: о чем речь

Человеческое тело содержит триллионы микроорганизмов (микробных симбионтов), участвующих во многих процессах жизнедеятельности. Они помогают переваривать пищу и производить витамины, могут поддерживать иммунитет, защищая от инфекций и выполнять ряд других незаменимых функций.

Ученые обнаружили, что после смерти человека микробы в его теле ведут себя несколько необычным образом. Некробиом не только играет роль в "переработке" тела, но и, по словам исследователей, "делает так, чтобы новая жизнь могла преуспевать". Подробнее рассказало издание The Conversation.

Жизнь после смерти

После смерти человека сердце прекращает циркулировать кровь, разнося кислород по организму. Не имея доступа к кислороду, клетки начинают "переваривать" себя – этот процесс ученые назвали автолизом. При этом ферменты, которые переваривают углеводы, белки и жиры для получения энергии или роста, начинают воздействовать на мембраны, белки, ДНК и другие компоненты, из которых состоят клетки.

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Именно эти продукты распада клеток представляют собой идеальную пищу для симбиотических бактерий. Некоторые кишечные бактерии, особенно класс микробов Clostridia, распространяются по всем органам и "переваривают" человека изнутри в процессе гниения.

Ученые говорят, что микробы эволюционировали, чтобы адаптироваться к телу, в которое уже не поступает кислород. Их можно сравнить с крысами на тонущем корабле. Бактерии фактически пытаются "насытиться", чтобы потом "выжить в мире достаточно долго, чтобы найти нового владельца для колонизации". При этом бактерии используют все питательные вещества в теле человека.

Микробная инвазия

Итак, человек умер и его похоронили в земле. Начинается процесс разложения. Микробы фактически смываются в почву вместе с другими жидкостями. Таким образом, микроорганизмы попадают в новую незнакомую среду и сталкиваются с новыми сообществами микробов в почве.

Исследователи подчеркивают, что в естественных условиях часто происходит процесс смешения или слияния двух различных микробных сообществ. Как пример можно привести рост корней растений, впадание сточных вод в реку или даже процесс обмена слюной, когда люди целуются.

Микробы, приспособившиеся к теплой и питательной среде в человеческом теле, оказываются в новых строгих условиях. Почва – неустойчивая среда с резкими химическими и физическими градиентами и существенными колебаниями температуры и влажности. Человеческие микробы сталкиваются с другими живыми организмами, часто агрессивными.

Ученые доказали, что человеческие микробы достаточно выносливы. Сигнатуры ДНК микробов, ассоциированных с хозяином, были обнаружены в могилах в течение месяцев или лет после того, как завершился процесс разложения мягких тканей.

Исследователи отметили, что эти микробы фактически находятся в покое, словно ожидая следующего "хозяина". Они приспосабливаются к новым условиям и начинают участвовать во многих процессах (в том числе разложения тела). Также микробы усиливают круговорот азота и превращают большие азотсодержащие молекулы, такие как белки и нуклеиновые кислоты, в аммоний.

Следующая жизнь

Переработка питательных веществ из неодушевленной органики является важным процессом во всех экосистемах.

"Одно мертвое животное может поддерживать целую пищевую сеть микробов, почвенной фауны и членистоногих, зарабатывающих на жизнь трупами", – говорят ученые.

К примеру, насекомые и некоторые животные участвуют в перераспределении питательных веществ. Микробы-разлагатели превращают концентрированные пулы органических молекул из человеческого тела, богатые питательными веществами, в меньшие по размеру, но более доступные формы. Их и начинают использовать другие микроорганизмы для поддержания жизни новой жизни.

Таким образом, человеческие микробы играют немаловажную роль в этом цикле, обеспечивая жизнь после смерти.

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