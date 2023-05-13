Билл Гейтс готовит революцию в ядерной энергетике: проект 'Натриум' будет запущен уже к 2030 году

Компания TerraPower, основанная миллиардером и соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, планирует к концу десятилетия устроить революцию в ядерной отрасли США. Компания работает над новым типом ядерных станций, которые будут более надежными и безопасными, чем существующие.

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О разработке рассказал сам Гейтс в своем блоге. Он считает, что ядерная энергетика остается самым надежным источником "зеленого" тока.

"Мир должен сделать большую ставку на ядерную энергетику … если мы хотим удовлетворить растущую потребность мира в энергии, а также устранить выбросы углерода. Ни один из других чистых источников не является столь надежным, и ни один из других надежных источников не является столь чистым", – написал Гейтс

Проект TerraPower, который планируют запустить к 2030 году, называется Natrium. Гейтс уже называет его самой современной атомной станцией и обещает, что она будет производить гораздо меньше отходов, чем обычные реакторы.

Natrium будет использовать для охлаждения реактора жидкий натрий, а не воду, что позволит решить основные проблемы ядерной энергетики. Благодаря такому охлаждению вероятность взрыва снизится, поскольку жидкий натрий может поглощать значительно больше тепла из реактора без роста давления. Поэтому даже если станция теряет электроэнергию, она будет продолжать охлаждаться.

Кроме того, проект станции "следующего ядерного прорыва" включает в себя специальную технологию хранения энергии, которая облегчит интеграцию с существующими энергосистемами.

"Я в восторге от этого проекта, от того, что он означает для будущего. Это те усилия, которые помогут Америке сохранить свою энергетическую независимость", – отметил миллиардер в своем блоге.

Гейтс не единственный, кто стремится сделать ядерную энергетику более безопасной и чистой.

Недавно OBOZREVATEL также рассказывал о бывшем подчиненном Илона Маска, который тоже намерен создать новые портативные ядерные реакторы. Прототип, разработанный компанией Radiant Industries Дага Бернауэра, сможет питать электроэнергией около 1000 домов.

Реактор, получивший название Kaleidos, будет использоваться в качестве топлива частицы TRISO, состоящие из урана, кислорода и углерода, покрытые керамическими и углеродными материалами.

Особенностью такого топлива является его способность выдерживать высокие температуры плавления. Тесты показали стойкость при температуре более 1600 градусов по Цельсию.

Кроме того, для охлаждения реактора будет использоваться гелий, который значительно эффективнее, чем вода.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине хотят построить 20 атомных реакторов.

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