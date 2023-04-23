В Украине хотят построить 20 атомных реакторов: что известно

В Украине хотят построить 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160 Президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о сотрудничестве.

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Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома". Соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов было заключено 21 апреля.

Документ, в частности, предусматривает строительство в Украине до 20-ти реакторов SMR-160, реализацию первого пилотного проекта и выход на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года.

Отмечается, что строительство малых модульных реакторов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и поможет заменить разрушенные в результате российских атак теплоэнергетические мощности.

"Украина имеет значительный кадровый потенциал для развития ведущих атомных технологий и будет прилагать максимум усилий, в частности, в сотрудничестве и с американскими партнерами, для вытеснения с мирового рынка российской атомной отрасли. ММР – мощная технология, которая также позволит нам децентрализовать генерацию", – отметил министр энергетики. Герман Галущенко.

SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и имеющий гибкость для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

Напомним, Финляндия утром в воскресенье, 16 апреля, официально запустила самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3). Его строительство длилось 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Росатом" заявил о начале строительства 2 новых реакторов в Венгрии в ближайшие недели. Они могут быть готовы к эксплуатации к 2030 году. Стоимость проекта – 12,5 млрд евро.