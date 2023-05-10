Бывший подчиненный Илона Маска разработал 'домашний' ядерный реактор: как он будет работать

Компания Radiant Industries выходца из империи Илона Маска Дага Бернауэра разработала прототип портативного ядерного генератора, который сможет питать электроэнергией около 1000 домов. В основе такого генератора лежит новая технология, способная выдерживать сверхвысокие температуры.

Видео дня

Бернауэр с 2007 года работал с Маском в SpaceX в качестве инженера по авионике, а также помогал в разработке Hyperloop, Boring Company и даже работал над топливом, которым можно было бы заправлять Starship на Марсе. В 2019 году он покинул Маска и основал свою компанию для создания "термостойких" портативных ядерных генераторов, которые можно будет упаковать в транспортный контейнер.

Компания будет строить портативные ядерные реакторы, которые могут быть развернуты даже в самых отдаленных уголках планеты.

Такие реакторы будут работать на новейшем ядерном топливе и смогут генерировать один мегаватт энергии, достаточный для обеспечения электроэнергией около 1000 частных домов.

В основе работы реактора, получившего название Kaleidos лежат частицы TRISO, которые являются топливом для реактора. Они состоят из урана, кислорода и углерода, покрыты керамическими и углеродными материалами и не превышают по размеру маковое зернышко. Частицы могут быть собраны вместе в виде сферы или большого цилиндра в зависимости от конструкции реактора.

Особенностью этого топлива является высокая температура плавления, что делает сам реактор устойчивым к расплавлению. В ходе испытаний частицы TRISO выдерживали температуру более 1600 градусов по Цельсию и не получили никаких повреждений. Как отмечает Interesting Engineering, это выше температуры, которой когда-нибудь достигнет большинство ядерных реакторов.

Еще один механизм, созданный для предотвращения расплавления в случае внезапной остановки реактора – это гелий, используемый в конструкции реактора в качестве теплоносителя для облегчения пассивного отвода тепла.

Поскольку частицы TRISO требуют заправки только раз в пять лет, реактор может быть развернут в отдаленных местах, не подключенных к электросети и зависящих от ископаемого топлива для обеспечения энергетических потребностей. Такие реакторы смогут устанавливать вдоль автомагистралей для зарядки электромобилей.

Как пишет Forbes, ученое сообщество считает идею Бернауэра достаточно безопасной. Профессор ядерной инженерии Мичиганского университета Тодд Аллен отметил, что риск использования таких реакторов подобен риску реакторов в десятках университетских кампусов в США, которые используются для ядерных исследований.

"Там гораздо меньше радиоактивных материалов, системы гораздо менее сложны, и им труднее выйти из строя. Существует длинный перечень причин, почему эти установки гораздо безопаснее, чем традиционные крупные легководные реакторы. И их показатели безопасности достаточно хороши", – пояснил ученый.

В настоящее время компания намерена получить одобрение регуляторных органов на конструкцию реактора и технологию, а в 2024 году впервые попробовать его в действии. Коммерческое производство намечено на 2028 год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине хотят построить 20 атомных реакторов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.