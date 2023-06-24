Бетельгейзе, вероятно, взорвется и очень скоро: найдена ошибка в расчетах

Вероятно, ученые, успокоившие всех, заявив, что Бетельгейзе, несмотря на странное поведение, не взорвется в ближайшем будущем, допустили роковую ошибку, оценивая ее настоящие размеры. Реалии могут быть такими, что звезда превратится в сверхновую в ближайшие десятилетия.

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По крайней мере, такое предположение сделали астроном из Университета Тохоку Хидеюки Сайо (Hideyuki Saio) и его коллеги в не опубликованном исследовании, о котором рассказывает Inverse. Звезда-соседка Земли ведет себя нестабильно уже на протяжении нескольких лет, становясь то более тусклой, то, наоборот, ярче.

По предварительным прогнозам, о которых уже писал OBOZREVATEL, Бетельгейзе точно станет сверхновой, но это произойдет по меньшей мере не при нашей жизни, или даже через несколько тысяч лет.

Астрофизики считают, что Бетельгейзе находится в стадии превращения в сверхновую – когда звезда сжигает все свое внутреннее горючее и коллапсирует сама в себя в результате собственной силы тяготения – но находится далеко не в последней фазе до мощного взрыва.

Однако Сайо считает, что здесь закралась ошибка и, на самом деле, звезда уже почти закончила сжигать углерод, а дальше ей нужны лишь несколько десятилетий, чтобы сжечь и кислород, и кремний. Признаки этого японский астроном видит в том, как часто пульсирует звезда, изменяя яркость.

Ученые отмечают, что космическая пульсация Бетельгейзе сейчас длится 420 дней – это период, во время которого вся внутренняя часть звезды одновременно расширяется и сжимается (так называемая радиальная пульсация). Два других, более коротких цикла, когда звезда становиться более яркой и тусклой – это так называемые обертонные режимы, когда различные слои звезды одновременно пульсируют в противоположных циклах.

Астрономы также знают о существовании гораздо более длинного цикла яркости и затемнения Бетельгейзе, который длится около 2200 дней. Но они думают, что этот длинный цикл не является частью радиальной пульсации, а вызван, например, пылью вокруг. Такое явление достаточно распространено среди красных гигантов и сверхгигантов, к которым относится Бетельгейз.

Однако Сайо и его коллеги считают, что именно 2200-дневный цикл действительно является основным периодом радиальной пульсации Бетельгейзе. Именно исходя из того, что звезда имеет столь длительный период пульсации, они предполагают, что ее радиус должен быть значительно больше, чем считают большинство астрономов.

Авторы нового исследования предполагают, что речь идет о том, что Бетельгейзе больше, чем наше Солнце не в 600-1000 раз, как считалось, а в 1300-1400 раз.

Компьютерное моделирование, проведенное в ходе исследования, установило, что звезда "с таким большим радиусом должна быть на поздней стадии сжигания углерода".

Если Сайо и его коллеги правы, Бетельгейзе может взорваться в ближайшие несколько десятилетий.

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