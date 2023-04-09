У людей на Земле не будет ни шанса: что произойдет, когда Млечный путь врежется в Андромеду

Галактика Млечный Путь, в которой существует наша Солнечная система, примерно через 4-5 миллиардов лет столкнется с нашей большой спиральной соседкой галактикой Андромеды. В результате этого столкновения будет сформирована новая гигантская галактика, в которой родятся новые звезды.

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Ученые убеждены, что это будет невероятное космическое зрелище, но никакие предки человечества не смогут наблюдать за ним с родной Земли. Почему так произойдет, рассказывает National Geographic (чтобы посмотреть видео симуляции столкновения, доскролльте новость до конца).

Столкновение Млечного Пути и Андромеды: что известно

Две галактики сейчас находятся на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет друг от друга, но под действием гравитации мчатся навстречу со скоростью 402 000 километров в час. Однако даже такая феноменальная скорость означает, что до рокового столкновения остаются миллиарды лет. По разным оценкам, от 4 до 5 миллиардов.

Млечный Путь и Андромеды столкнутся лоб в лоб, пролетев одна через другую, оставляя после себя газово-звездные завитки. Следующие несколько веков галактики будут продолжать свой космический танец, сближаясь и разлетаясь. В результате звезды будут менять свое положение, образуя новые созвездия, которые окончательно сформируются примерно через миллиард лет. Именно за такой период две галактики "оправятся" от столкновения и сольются воедино.

В результате наша Солнечная система получит новый галактический адрес: гигантская эллиптическая галактика, образованная в результате столкновения и слияния Млечного пути и Андромеды. Ученые уже предлагают называть ее Milkdromeda (сочетание англоязычных названий галактик Milky Way и Andromeda).

В том, что все произойдет именно так, современные астрономы убеждены, поскольку свои прогнозы основываются на математическом понимании физических законов, управляющих движениями небесных тел.

Что будет с Землей и Солнечной системой

Несмотря на то, что наша Солнечная система все еще будет существовать на момент столкновения, не будет почти никакого шанса на то, что в это время на Земле будут существовать люди.

Дело в том, что наше Солнце в то время еще не превратится в красного гиганта, но станет достаточно ярким, чтобы поджарить поверхность Земли. Так что единственный шанс для человечества встретить это событие – стать межпланетным видом и колонизировать условный Марс или экзопланеты в соседних галактиках.

Однако, убеждены ученые, оставшиеся на Земле формы жизни (какими бы они ни были) станут свидетелями поразительной космической хореографии. Хотя очень маловероятно, что это будут люди.

Известный американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон добавляет, что столкновение галактик будет поразительным, но вряд ли произойдут массовые столкновения звезд.

"Поскольку расстояния между звездами настолько велики по сравнению с их размерами, мало звезд в обеих галактиках на самом деле столкнутся, если вообще столкнутся. Любая жизнь в мирах далекого будущего должна быть в безопасности; они будут наслаждаться удивительным световым шоу продолжительностью в миллиард лет" , – подчеркнул ученый.

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