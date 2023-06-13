Бетельгейзе может взорваться и стать сверхновой: есть ли угроза для Земли и как это будет выглядеть

Одна из самых ярких звезд на небе – красное пятнышко в созвездии Ориона – Бетельгейзе в последнее время удивляет ученых своим поведением. В конце 2019 и в 2020 годах она якобы ослабла, а сейчас снова вернулась и стала даже мощнее, чем раньше. Поэтому в сети и научном сообществе ведутся дискуссии о вероятности взрыва звезды и превращения ее в сверхновую.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает подробности того, что происходит с Бетельгейзе, а также, что может произойти, если звезда все-таки взорвется (хотя большинство ученых в это не верят).

Что происходит с Бетельгейзе?

В 2019 году ученые впервые озабочено посмотрели на соседку Земли. Тогда звезда внезапно потускнела и оставалась таковой до 2020 года. Это событие назвали большим затмением.

Однако ученые, начавшие изучать ее поведение, пришли к выводу, что это хоть и впечатляющая, но нормальная ситуация. Они определили, что затмение было частью обычной беспокойной активности гигантской звезды, также наблюдавшейся в прошлом.

Выяснилось, что на Бетельгейзе произошло выбрасывание в космос облака пыли и газа, которое привело к охлаждению южного полушария звезды, которое и обращено к Земле. Поэтому нам показалось, что звезда потускнела.

Но в 2023 году звезда снова привлекла внимание, когда не только вернула свою яркость, но и увеличила ее на 50% за считанные недели. Именно это и привело к слухам о том, что она готовится взорваться.

Подробнее об этом OBOZREVATEL уже писал здесь.

Правда ли, что Бетельгейзе станет сверхновой?

Со временем Бетельгейзе действительно взорвется и превратится в сверхновую. Зрелище обещают еще то (но об этом чуть позже). Однако ученые убеждены, что речь идет не о месяцах, годах или даже десятилетиях.

Более того, астрофизик Андреа Дюпри считает, что люди, которые сейчас живут на Земле, точно не станут свидетелями этого явления.

"Звезда станет сверхновой, но не при нашей жизни", – убеждена Дюпри.

Вероятно, пройдут тысячи лет, пока Бетельгейзе дойдет до стадии, когда у звезды закончится все топливо и она коллапсирует сама в себя под действием гравитации.

По одним прогнозам, на это потребуется минимум 10 тысяч лет. Однако профессор астрофизики из Манчестерского университета Альберт Зийлстра вообще предполагает, что речь идет о миллионе лет.

Однако есть некоторые признаки, которые все же заставляют ученых задуматься о том, что происходит со звездой. Вот несколько из них:

Бетельгейзе в 15-20 раз массивнее нашего Солнца и сейчас находится в стадии Красного гиганта – а это "предсмертная фаза", хоть и долговременная;

она вращается быстрее, чем другие звезды такого типа; есть предположение, что Бетельгейзе проглотила планету-компаньонку;

в древних документах звезду описывали как "желтоватый Сатурн", а мы сейчас видим ее красноватой, так может ли быть, что она изменила цвет и если да, значит ли это, что эволюция происходит быстрее, чем прогнозируемо и сверхновая может тоже произойти быстрее?

Ответов на это у ученых нет. Но и панических настроений тоже. Выдыхайте.

А если таки Бетельгейзе взорвется…

Для тех, кто хочет точно знать, что будет ждать его в будущем, или для тех, кто верит в конспирологию и уже убежден, что Бетельгейзе вот-вот взорвется, а нам просто врут, рассказываем, как именно может взорваться звезда и угрожает ли такая сверхновая людям на Земле.

Не ждите "большого бада бума", конечно зрелище будет еще то, но Землю не накроет ударной волной, небоскребы не будут падать как спички, а море не поднимется стеной…

Взрыв сверхновой просто придаст хорошую яркость нашему небу, ведь такие объекты могут быть настолько яркими, что будут видны даже днем. Проблема лишь в том, что за последние 1000 лет это случалось всего несколько раз. Если же сверхновая взорвется рядом с Землей, для астрономов это будет та еще сенсация.

Ориентировочно, Бетельгейзе находится в 500 световых годах от Земли, поэтому ее превращение в сверхновую привело бы к тому, что нашу планету накрыл бы "дождь" безмассовых частиц, которые называются нейтрино. К счастью, они не могут нам нанести никакого вреда.

После этого мы бы увидели, что звезда на небосводе стала значительно ярче, а через неделю-две ее яркость сравнилась бы со свечением полной Луны. Возможно, она бы даже была видимой днем. Поразительно, но совершенно несмертельно.

Следующие месяцы Бетельгейзе начала бы понемногу гаснуть, но все еще просматривалась бы днем до полугода или года. Еще около двух лет ее можно было бы наблюдать невооруженным глазом в ночном небе, и только тогда она исчезла бы.

Так людям ничего не угрожает?

Короткий ответ – нет. Ученые знают, что сверхновые способны производить высокоэнергетические частицы, способные пройти сквозь щит магнитного поля Земли, но их будет не так много, чтобы нанести нам вред.

Взрыв также образует радиоактивное железо, но Бетельгейзе находится слишком далеко, чтобы это вещество нам навредило. Ранее ученые обнаруживали радиоактивное железо от взрыва сверхновой на морском дне Земли и на Луне. Считается, что его забросила нам сверхновая, существовавшая в 300 световых годах от нас. Но и оно никак не повлияло на существовавшие тогда на Земле формы жизни.

Если бы сверхновая взорвалась в нескольких десятках световых лет, это могло бы привести к разрушению озонового слоя и проникновению на Землю опасного уровня ультрафиолета и к вымиранию видов. Но такая близкая сверхновая, как считают ученые, может произойти только раз в миллиард лет.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что произойдет, когда наша галактика Млечный путь врежется в Андромеду.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.