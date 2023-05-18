Соседка Земли Бетельгейзе стала ярче на 50% за недели: может ли случиться взрыв

В последние недели астрономы заметили, что звезда-красный гигант Бетельгейзе резко увеличила свою яркость примерно на 50%. Таким образом, она проходит очередной этап до того, чтобы коллапсировать, превратившись в сверхновую.

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Астрофизик Андреа Дюпри объяснила, стоит ли готовиться к мощному зрелищу, и когда оно может произойти.

Яркая звезда Бетельгейзе прекрасно видна с Земли, поскольку находится "всего" примерно за 650 световых лет. Она расположена в правом плече созвездия Ориона. Резкий рост ее яркости привел к появлению среди астрономов-любителей слухов о том, что Бетельгейзе может быть на грани вспышки сверхновой. Но это не совсем так.

Как объясняет Дюпри, последнее странное поведение Бетельгейзе на самом деле является признаком того, что звезда возвращается в нормальное состояние.

"Звезда станет сверхновой, но не при нашей жизни", – объяснила Дюпри.

Как пишет Inverse, на данный момент ядерные реакции глубоко в ядре Бетельгейзе активно сталкивают атомы гелия вместе, образуя атомы углерода. Когда гелий закончится, начнется новая серия реакций, которые превратят углерод в кислород. Далее кислород должен превратиться в кремний, тот, в свою очередь, в железо, и только это будет свидетельствовать о том, что у Бетельгейзе наконец-то закончилось топливо для ядерных реакций.

Тогда же звезда потеряет силы, которые держат ее форму, несмотря на гравитацию, и коллапсирует внутрь себя. Именно тогда произойдет один из самых мощных взрывов во Вселенной – сверхновая. Но, вероятнее всего, на это потребуется около 10 тысяч лет.

Четыре года назад Бетельгейзе уже заинтересовала земных астрономов, когда произошло так называемое большое затмение, продолжавшееся в 2020 году. Тогда также ходили слухи о том, что звезда готовится стать сверхновой. Но Дюпри и ее коллеги пришли к выводу, что затмение было частью обычной неспокойной активности гигантской звезды.

Выяснилось, что Бетельгейзе выбросила в космос облако газа и пыли из внутреннего слоя, оставившее прохладное темное пятно на ее южном полушарии, обращенном к Земле.

Ученые отмечают, что Бетельгейзе всегда была подвержена колебаниям. В древние времена звезда становилась ярче и тускнела по регулярному циклу, который составлял около 420 дней. Недавнее же сияние Бетельгейзе может являться частью попытки звезды восстановить равновесие после большой "звездной отрыжки".

"Поверхность и недра звезды пытаются вернуться в нормальное состояние после значительного выброса поверхностной массы", – пояснила Дюпри.

Она считает, что в ближайшее время звезда и дальше будет вести себя нестабильно, но довольно скоро вернется к более предполагаемому поведению.

"Наши теоретические расчеты показывают, что 400-дневный период должен вернуться через год или два, но Бетельгейзе может нас удивить", – считает Дюпри.

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