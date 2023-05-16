Ацтекский камень Солнца оказался предвестником конца света: там есть подсказки, как спастись

Исследователи одного из важнейших артефактов империи ацтеков, 24-тонного базальтового календаря, считают, что в центре камня изображена смерть бога Солнца Тонатиу во время затемнения. Чтобы отвратить конец света, непосредственно на камне совершались человеческие жертвоприношения.

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Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Mexicon. Автором исследования стала куратор латиноамериканского искусства и археологии в Музее естественной истории Флориды (США) Сьюзен Милбрат.

Зловещий камень использовался ацтеками до того, как испанцы в 1520-х годах колонизировали регион, ассимилировав местных жителей. Камень же, диаметром более 3,6 метров, зарыли лицом вниз. Откопан он был только в 1790 году.

В настоящее время этот камень хранится в Национальном музее антропологии в Мехико, а его копия – выставлена во дворе Дикинсон-холла в кампусе Университета Флориды.

Милбрат говорит, что как ацтеки, так и майя, отслеживали движение Солнца, чтобы предвидеть будущие события, в частности погоду или астрономические циклы. Когда же они начали замечать регулярные затмения, это заняло важное место в их религии.

Поскольку ацтеки в значительной степени полагались на сельское хозяйство, важность Солнца для них была очень важна. Вероятно, именно поэтому в их вере появилась традиция поить Солнце кровью человеческих жертвоприношений, продлевая его жизнь.

Жертвоприношения происходили в день 4 Олин, когда, по мнению ацтеков, должен был наступить конец света. Эта дата повторялась каждые 260 дней. Но, как отмечает Мильбрат, жрецы, следившие за графиками затмений, могли знать, что затмение не произойдет именно в этот день еще очень долго. Согласно ацтекскому календарю, солнечное затмение не придется на эту дату до 21 века.

"Создавая свою мифологию, они позаботились о том, чтобы 4 Олин никогда не совпал с затемнением", – считает ученая.

Милбрат также рассказывает, что обычно Тонатиу изображали в виде сине-красной фигуры, обрамленной желтым цветом. Эти цвета часто используются на ацтекских картинах, где он изображен живым богом.

Но некоторые данные свидетельствуют о том, что изображение Тонатиу могло быть не окрашено или окрашено в черный цвет, как Солнце во время затмения. Язык божества на камне изображался в виде торчавшего из его рта ножа. И черный цвет, и нож были символами смерти.

Также Тонатиу окружали когти, сжимавшие человеческие сердца, намекая на монстра затмения.

Помимо этого на камне был выведен круг знаков, символизировавших 260-дневный календарь. На внешнем кольце камня также изображались огненные змеи с разинутыми пастями, пламенем на теле и звездными мордами, олицетворявшими созвездие, тесно связанное с Солнцем в сухой сезон.

По словам Милбрата, ацтеки, вероятно, пытались бросить вызов и бороться с силами, которые, по их мнению, уничтожали Солнце во время затмения.

"Большинство деталей того, как ацтеки справлялись с солнечными затмениями, малоизвестны, но они, безусловно, пытались отпугнуть монстра, который, по их мнению, поедал Солнце", – отметила ученая.

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