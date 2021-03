Арктика может позеленеть из-за глобального потепления – ученые

Ученые из США, Канады и Австралии заявили, что из-за изменений климата Арктика может позеленеть. Так, за 100 тысяч лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу.

Соответствующий прогноз опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи взяли ДНК древних растений, собранных в озерных отложениях в Арктической зоне.

Затем они изучили их и выяснили, что росло в регионе более тысячи веков назад. Благодаря анализу ученые получили снимок видов растений и установили, что ареал произрастания карликовой березы за это время отдалился от Арктики на 400 километров. Это свидетельствует о том, что ранее Заполярье было похоже на зеленую и цветущую тундру.

Специалисты пришли к выводу, что арктические виды растительности могут снова распространяться на Арктике на фоне глобального потепления, и это серьезно изменит внешний вид этой территории.

Отметим, что сейчас карликовая береза охватывает практически всю территорию Европы, кроме крайне южных районов, и почти всю территорию Канады.

Напомним, что американские исследователи хотят искусственно замораживать ледники, чтобы спасти Арктику от глобального потепления. По прогнозам ученых, уже к 2030 году весь морской лед исчезнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в голубых льдах из Антарктиды обнаружено космическую пыль. В найденных образцах могут содержаться признаки биологической жизни.