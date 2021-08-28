Археологи обнаружили на Мамай-Горе захоронение кочевника. Фото с раскопок

На Мамай-горе недалеко от села Великая Знаменка Запорожской области, на берегу Каховского водохранилища археологи раскопали редкое захоронение. Среди находок – останки человека и копыто лошади.

Об этом сообщает "Информатор". На Мамай-горе таких захоронений исследовано уже более 150, а 24 из них – с монетами и украшениями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Вероятно, останки принадлежат кочевнику с Востока или Крыма. В 15-м веке они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье и имели большое влияние на этой территории.

Монеты и украшения, которые иногда встречаются в захоронениях, имеют бесценное значение для археологов – с их помощью можно узнать политические, экономические и культурные связи этого народа с соседними племенами.

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Раньше в погребениях встречались остатки костей овец, лошадей и коров, что подтверждает переход от кочевого к полукочевому образу жизни.

Мамай-гора – возвышенность на левом берегу Каховского водохранилища. Известна как крупнейший мультикомплексний могильник Северного Причерноморья. Высота горы составляет 80 метров. Входит в состав ландшафтного заказника Урочище Мамай гора.

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